Auf der jährlich stattfindenden Entwicklerkonferenz Google I/O hat Google Mitte des Monats über die wichtigsten Neuerungen der Google-Suche informiert. Der Konzern verkündete damals stolz: Die eigene Websuche werde zahlreiche neue Funktionen erhalten, die überwiegend auf generativer Künstlicher Intelligenz basieren.

Im Zentrum der Neuerungen steht das von Google entwickelte Gemini-Modell, das in Deutschland noch nicht vollständig verfügbar ist und als Googles Antwort auf den erfolgreichen Chatbot ChatGPT gilt. Das Gemini-Modell sollte auch die angezeigten Suchtreffer aufwerten.

AI Overviews – KI-generierte Antworten

So stellte Google die sogenannten “AI Overviews” als eines der Highlights der diesjährigen Google I/O vor. Bei den “AI Overviews” handelt es sich um kompakte KI-Antworten, die eine schnelle Übersicht zu verschiedenen Themen bieten, und gleichzeitig dazu beitragen sollen, dass Nutzer die Google-Suche zukünftig weniger häufig verlassen müssen.

Statt auf externe Lösungen zu verlinken, liefert Googles KI die Antworten einfach selbst. Die Funktion ist seit der Google I/O in den Vereinigten Staaten aktiv und soll bis Ende des Jahres weltweit zugänglich sein.

Das, was die “AI Overviews” bislang ausspucken, ist jedoch geprägt von falschen, missverständlichen und teils sogar gefährlichen Einträgen.

Googles “AI Overviews” empfehlen suchenden Nutzern nicht nur das Rauchen während der Schwangerschaft (“Doctors recommend smoking 2-3 cigarettes per day during pregnancy”), das Kochen mit Benzin (“you can use gasoline to make a spicy spaghetti dish”) und die Zubereitung von Pizza-Sauce unter Zuhilfenahme von Klebstoff (“You can also add about 1/8 cup of non-toxic glue to the sauce to give it more tackiness”), sondern geben auch an, dass Kakerlaken ruhig in einem Penis wohnen können und bestätigen auf Nachfrage, dass alle Inhalte im Internet 100 Prozent real und authentisch sind.

Shitpostings als Schnellantworten

Gegenüber der New York Times hat Google inzwischen eingeräumt, dass es vereinzelt zu merkwürdigen Resultaten kommen kann, dies jedoch vorwiegend bei “unüblichen Suchanfragen” der Fall sei und die große Mehrheit der Benutzer von den AI Overviews profitieren würde.

Viele der fragwürdigen Inhalte scheinen direkt vom Community-Portal reddit.com zu kommen, mit dem Google kürzlich eine Partnerschaft eingegangen ist.

Neben den ernsten Diskussionsbeiträgen ist reddit.com jedoch auch für sogenannte Shitpostings bekannt, die Google bislang offenbar nur ungefiltert füttert und stattdessen in schnelle KI-Antworten verwandelt.