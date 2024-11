Alexa-Neustart: Probleme verzögern KI-Abonnement

Amazon steht bei der Bereitstellung der neuen, KI-basierten Ausgabe der Sprachassistenz Alexa vor großen Herausforderungen. Unter Verweis auf interne Dokumente des Onlinehändlers berichtet das Business-Magazin Fortune von technischen Schwächen und organisatorischen Hindernissen, die das Projekt wohl noch bis ins kommende Jahr verzögern werden.

Besonders problematisch ist die massive Verzögerung zwischen Nutzeranfrage und Aleyas Antworten, die sich laut der internen Berichte negativ auf die Nutzererfahrung auswirken soll. Tester bewerteten die neue Alexa bislang deutlich unter den selbst gesetzten Zielen des Unternehmens.

Technische und organisatorische Hürden

Neben der Latenz kämpft das KI-Abo auch mit einer schlechten Abwärtskompatibilität. Die neue Alexa wird nicht mit allen Echo-Geräten kompatibel sein. Fast 4 Millionen Nutzer müssten auf neue Hardware umsteigen, um die KI-Funktionen überhaupt nutzen zu können. Amazon plant deshalb spezielle Upgrade-Angebote, um betroffene Anwender zum Kauf neuer Geräte zu bewegen.

Zudem wird die neue Version beim Start nur etwa 300 sogenannte Skills bieten – deutlich weniger als die rund 100.000 aus denen Alexa-Nutzer aktuell wählen können.

Die internen Berichte deuten außerdem Probleme bei der Abstimmung zwischen den verantwortlichen Entwickler-Teams an. Amazons Ingenieure arbeiten teils isoliert, was die Gesamtleistung des Systems spürbar beeinträchtigen soll. Gleichzeitig fehlt es an ausreichend Daten, um die neue KI umfassend zu trainieren.

Keine klare Perspektive

Die Einführung des neuen KI-Abonnements für Alexa war ursprünglich für 2024 vorgesehen, doch mittlerweile wird eine Veröffentlichung frühestens 2025 erwartet.

Amazon steht unter Druck, da Konkurrenten wie Google, Microsoft OpenAI und mittlerweile auch Apple ihre Positionen im Markt für KI-Produkte weiter stärken.

Trotz der Probleme bleibt das Projekt für Amazon strategisch wichtig. Könnte dieses doch nicht nur den Absatz der sprechenden Zylinder ankurbeln, sondern auch neue Einnahmequellen durch Abonnements und Partnerdienste erschließen.