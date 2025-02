Alexa mit KI-Funktionen wird noch diesen Monat vorgestellt

Das nächste Hardware-Event von Amazon findet am 26. Februar um 10 Uhr Ortszeit in New York statt. Das Unternehmen hat dazu Einladungen mit fünf verschiedenen Motiven verschickt, darunter auch der Slogan „See what’s next“.

Das Design mit den blauen Linien erinnert an den Alexa-Leuchtring der Echo-Lautsprecher. Konkreter wird das Ganze, wenn man die unterschiedlichen Einladungsmotive nebeneinander legt, wie es das Magazin The Verge gemacht hat. Dann wird auf den ersten Blick klar, dass Alexa im Fokus der Veranstaltung steht.

Bild: The Verge

Mit Panos Panay wird der Einladung zufolge auch der Chef der Amazon-Gruppe „Devices & Services“ vor Ort sein. Bei den Spekulationen um die im Rahmen der Veranstaltung präsentierten Neuerungen steht die Ankündigung der nächsten Alexa-Generation mit KI-Integration hoch im Kurs. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hat Amazon offenbar bereits bestätigt, dass die Sprachassistentin im Fokus der Veranstaltung steht.

KI-Funktionen für Alexa erwartet

Amazon arbeitet schon geraumer Zeit daran, den Leistungsumfang seiner Sprachassistentin durch KI-Funktionen zu erweitern. Dem Vernehmen nach soll Amazon hier aber nicht auf eine Eigenentwicklung setzen, sondern den Chatbot Claude verwenden. Alexa soll auf dieser Basis beispielsweise auch mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können.

Spannend wird in diesem Zusammenhang auch, ob Amazon seine KI-Alexa tatsächlich kostenpflichtig macht. Die Gerüchte im Vorfeld haben Gerüchte um eine Monatsgebühr von 5 bis 10 US-Dollar die Runde gemacht. Laut Reuters plant Amazon jedoch zumindest zu Beginn, die Neuerung optional und gebührenfrei bereitzustellen – alerdings zunächst nur für eine begrenzte Anzahl von Nutzern. Die klassische Alexa soll derweil weiterhin erhalten bleiben.

Neue Echo-Geräte nicht ausgeschlossen

Ob Amazon auf der Veranstaltung in New York auch neue Hardware präsentiert, ist komplett offen. Die letzten Echo-Show-Modelle haben wir erst im November gesehen. Eine neue Generation der Standardvariante des Echo wäre aber durchaus eine Option. Das hier derzeit noch aktuelle Modell, der Amazon Echo der vierten Generation, wurde im September 2020 vorgestellt. Der kleine Echo Dot ist da schon ein wenig neuer und hat seine letzte Produktaktualisierung im September 2022 gesehen.

Unabhängig davon, was Amazon vorstellt, muss man auch davon ausgehen, dass die Produkte nicht direkt verfügbar sind. In der Vergangenheit sind zwischen der Ankündigung neuer Geräte und der Markteinführung in Deutschland teilweise mehrere Wochen vergangen.