Humanoide KI-Assistenz: Meta baut Roboter-Abteilung auf

Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll an humanoiden Robotern mit künstlicher Intelligenz arbeiten und hat dafür eine eigene Abteilung innerhalb der Reality Labs gegründet.

Im September 2021 vorgestellt: Amazon Astro

Im Fokus stehen dabei nicht nur eigene Hardware-Lösungen für den Hausgebrauch, sondern vor allem die Entwicklung von Software, Sensorik und künstlicher Intelligenz, die auch von anderen Herstellern genutzt werden könnten. Gespräche mit kooperierenden Robotik-Spezialisten sollen bereits in Gang sein. Ob Meta langfristig einen eigenen humanoiden Roboter auf den Markt bringt, bleibt allerdings unklar.

Die Leitung der neuen Abteilung übernimmt Marc Whitten, der zuvor in der Sparte für autonome Fahrzeuge bei General Motors tätig war. Wie der Finanzdienst Bloomberg berichtet, sollen rund 100 Ingenieure für die Abteilung eingestellt werden.

Laut internen Berichten geht Meta davon aus, dass das Unternehmen mit seiner Erfahrung in den Bereichen KI, Hand-Tracking und Sensorik einen signifikanten Beitrag zur Entwicklung humanoider Roboter leisten könnte. Bisherige Lösungen seien noch nicht in der Lage, einfache Haushaltstätigkeiten wie das Falten von Wäsche oder das Einräumen von Geschirr zu übernehmen – dies soll sich zukünftig ändern.

Echo Show mit automatischer Nutzer-Verfolgung

Apple, Tesla, Amazon – Roboter überall

Nach Fahrzeugen, Augmented-Reality-Lösungen und dem Aufbau eigener KI-Lösungen scheint die Arbeit an Robotern zum nächsten großen Wettstreit unter den Technologie-Riesen der „Magnificent Seven“ zu werden.

Von Apple haben wir zuletzt Forschungseinblicke bekommen, die die Auseinandersetzung mit einer lebendig wirkenden Roboterarmsteuerung in Szene setzten. Cupertino präsentierte hier die Pixar-Lampe in echt und erinnerte mit dem Roboter-Prototyp an schon länger kursierende Gerüchte, dass das nächste Smart-Home-Gerät des Konzerns (wohl eine Mischung aus iPad und HomePod) an einem Roboterarm befestigt sein könnte.

Tesla arbeitet an seinem Optimus-Modell, während Amazon sich schon länger mit fliegenden, rollenden und fahrenden Haushaltsrobotern auseinandersetzt.