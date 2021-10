Keyb: Mac-App ermöglicht einhändige Tastatur-Nutzung

Wer seine Tastatur komplett oder in Teilen neu beziehungsweise schlicht anders konfigurieren möchte, der sollte sich unbedingt die Open-Source-Anwendung Karabiner Elements anschauen. Hier sind auch komplexe Eingriffe in Funktion und Tastenlayout möglich, die in den Mac-Systemeinstellungen nicht ohne Weiteres umgesetzt werden können.

Ein Beispiel, das wir immer wieder gerne nennen ist etwa die Umbelegung der rechten Alt-Taste in die klassische Delete-Taste zum Rückwärtslöschen, die wir vor allem auf den tragbaren Apple-Rechnern schmerzlich vermissen. Dies ist inzwischen zwar auch mit macOS Bordmitteln möglich über Karabiner Elements aber deutlich einfacher umzusetzen.

Freeware spiegelt halbiert

Wozu Karabiner allerdings noch nicht in der Lage ist, ist das halbierte Spiegeln der Tastatur. Für diesen Job bietet sich die kostenfrei ladbare Mac-Anwendung Keyb jetzt im Mac App Store an. Der Download von Zev Eisenberg hat sich von dieser Half-QWERTY-Tastatur inspirieren lassen und teilt das normale Tastatur-Layout bei anhaltendem Druck der Leertaste in zwei Hälften. Die eine Hälfte wird dabei gespiegelt über die Tasten der anderen Hälfte gelegt. Sprich: Dort wo ihr normalerweise den rechten Mittelfinger genutzt hättet, nutzt ihr jetzt den linken Mittelfinger.

Aktuell wird Keyb von seinem Entwickler noch als „rough proof-of-concept“ also als grobe Machbarkeits-Studie beschrieben und wurde bislang ausschließlich in Kombination mit US-Tastenbelegungen ausprobiert. Der Entwickler zeigt sich aber begeistert und motiviert zum Selbsttest: „Versuchen Sie es ein paar Minuten lang und Sie sollten den Dreh raus haben. Versuchen Sie es ein paar Stunden lang und Sie werden wahrscheinlich in der Lage sein, blind zu tippen.“

Keyb ist sowohl auf dem Code-Portal GitHub verfügbar als auch über den Mac App Store und steht hier als regulärer, kostenloser Mac-Download zur Verfügung.