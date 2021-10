Winclone 10: Boot-Camp-Backups auch unter macOS Monterey

Winclone hat nicht den Gelegenheitsnutzer im Auge, sondern zielt auf Anwender, die Windows über Boot Camp intensiv und teils aufwändig konfiguriert verwenden. Die Software unterstützt nicht nur beim Rechnerwechsel, sondern will auch Datenverlust vorbeugen, in dem sie vollständige Abbilder von Boot-Camp-Installationen herstellt und diese ebenso wieder zurückspielen kann.

Insert

You are going to send email to