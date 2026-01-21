6,99 statt 9,95 Euro monatlich
Kein Dauerzugriff mehr: Audible führt neues Standard-Abo ein
Der Hörbuchdienst Audible strukturiert seine Abonnements neu und ergänzt den bekannten 10-Euro-Tarif um ein günstigeres Standard-Abo. Parallel dazu läuft noch bis Ende Januar die aktuelle Drei-Monats-Aktion, bei der berechtigte Nutzer Audible für jeweils 99 Cent pro Monat testen können.
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo genutzt haben und innerhalb der letzten 14 Monate nicht bereits zwei oder mehr vergünstigte Aktionen abgeschlossen haben. Ob ein bestehendes Amazon-Konto aktuell qualifiziert ist, lässt sich auch direkt auf der Aktionsseite einsehen.
Neues Standard-Abo mit Einschränkungen
Mit dem neuen Standard-Abo reagiert Audible auf Nutzer, die ein günstigeres Einstiegsmodell suchen. und schlägt dieses jetzt auch im Kündigungsprozess vor. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Abonnenten monatlich die Auswahl eines Hörbuchs aus dem gesamten Katalog. Der Unterschied zum bekannten Premium-Abo liegt in der Nutzung: Die ausgewählten Titel stehen nur solange zur Verfügung, wie das Abo aktiv ist.
Das bisherige Premium-Abo bleibt unverändert im Angebot. Für 9,95 Euro pro Monat erhalten Nutzer ein Guthaben, mit dem ein Hörbuch dauerhaft freigeschaltet wird. Auch nach einer Kündigung bleibt dieser Titel im eigenen Konto erhalten. Zusätzlich gibt es weiterhin Varianten mit zwei monatlichen Guthaben sowie Jahresabos, bei denen zwölf oder 24 Guthaben im Voraus bereitgestellt werden.
Wechseloptionen für Bestandskunden
Bestandskunden können ebenfalls von der neuen Struktur profitieren. Wer sein Premium-Abo kündigen möchte, erhält die Möglichkeit, direkt in das Standard-Abo zu wechseln und so die monatlichen Kosten zu senken.
Mit der Einführung des Standard-Abos schafft Audible eine günstigere Option im eigenen Angebot. Nutzer können gezielter entscheiden, ob ihnen der dauerhafte Besitz einzelner Hörbücher wichtig ist oder ob ein günstigerer dafür aber zeitlich begrenzter Zugriff auf ausgewählte Titel ausreicht.
Traditionell bestand das Audible-Modell im Kern daraus, dass Abonnenten monatlich ein Guthaben erhielten (oder zusätzliche Guthaben einzeln kauften) und für ausgewählte Hörbücher eintauschten. Vor einigen Jahren begann Audible dann, ergänzend exklusives Zusatzmaterial wie Podcasts und Audible Originals anzubieten, die nur solange verfügbar waren, wie das Abonnement aktiv und bezahlt blieb.
Ich perslnlich mag es nicht, zwischen vielen verschiedenen Abo- bzw. Kaufmodellen entscheiden zu können bzw. müssen. Und bei Audible werden es immer mehr.
Absolut nervig, wenn ich das Hörbuch nicht zu Ende hören kann – weil mein Abo beendet wurde. Viele werden gar nicht merken, dass sie das falsche Abo abschließen.
Aber Du beendest es doch wenn selbst, sprich Du hast es selbst in der Hand?
Ok wird das dann unterschieden wann ich wie in welchem Abo welches Hörbuch erworben haben? Und wie soll das mit Zusatzguthaben Käufen laufen? Es macht ja nur Sinn den Zugriff auf die Inhalte einzuschränken, die man über das günstige Abo akquiriert hat. Und was ist mit Whispersync Käufen? Für mich stellen sich da sehr viele Fragen.
Gibt es eine Möglichkeit Hörbücher aus dem Standardabo irgendwie upzugraden, z.b. mit halben Guthaben aus dem Premiumabo? Dann fände ich das Standardabo ganz gut. Denn einige Bücher lohnen sich echt nicht zu Ende zu hören oder dauerhaft zu besitzen und so würde man ein paar Euro sparen.