Kein Dauerzugriff mehr: Audible führt neues Standard-Abo ein

Der Hörbuchdienst Audible strukturiert seine Abonnements neu und ergänzt den bekannten 10-Euro-Tarif um ein günstigeres Standard-Abo. Parallel dazu läuft noch bis Ende Januar die aktuelle Drei-Monats-Aktion, bei der berechtigte Nutzer Audible für jeweils 99 Cent pro Monat testen können.

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo genutzt haben und innerhalb der letzten 14 Monate nicht bereits zwei oder mehr vergünstigte Aktionen abgeschlossen haben. Ob ein bestehendes Amazon-Konto aktuell qualifiziert ist, lässt sich auch direkt auf der Aktionsseite einsehen.

Neues Standard-Abo mit Einschränkungen

Mit dem neuen Standard-Abo reagiert Audible auf Nutzer, die ein günstigeres Einstiegsmodell suchen. und schlägt dieses jetzt auch im Kündigungsprozess vor. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Abonnenten monatlich die Auswahl eines Hörbuchs aus dem gesamten Katalog. Der Unterschied zum bekannten Premium-Abo liegt in der Nutzung: Die ausgewählten Titel stehen nur solange zur Verfügung, wie das Abo aktiv ist.

Das bisherige Premium-Abo bleibt unverändert im Angebot. Für 9,95 Euro pro Monat erhalten Nutzer ein Guthaben, mit dem ein Hörbuch dauerhaft freigeschaltet wird. Auch nach einer Kündigung bleibt dieser Titel im eigenen Konto erhalten. Zusätzlich gibt es weiterhin Varianten mit zwei monatlichen Guthaben sowie Jahresabos, bei denen zwölf oder 24 Guthaben im Voraus bereitgestellt werden.

Wechseloptionen für Bestandskunden

Bestandskunden können ebenfalls von der neuen Struktur profitieren. Wer sein Premium-Abo kündigen möchte, erhält die Möglichkeit, direkt in das Standard-Abo zu wechseln und so die monatlichen Kosten zu senken.

Mit der Einführung des Standard-Abos schafft Audible eine günstigere Option im eigenen Angebot. Nutzer können gezielter entscheiden, ob ihnen der dauerhafte Besitz einzelner Hörbücher wichtig ist oder ob ein günstigerer dafür aber zeitlich begrenzter Zugriff auf ausgewählte Titel ausreicht.

Traditionell bestand das Audible-Modell im Kern daraus, dass Abonnenten monatlich ein Guthaben erhielten (oder zusätzliche Guthaben einzeln kauften) und für ausgewählte Hörbücher eintauschten. Vor einigen Jahren begann Audible dann, ergänzend exklusives Zusatzmaterial wie Podcasts und Audible Originals anzubieten, die nur solange verfügbar waren, wie das Abonnement aktiv und bezahlt blieb.