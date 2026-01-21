Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien starten im Februar 2026

Der Februar 2026 bringt bei Netflix eine Mischung aus neuen Staffeln, frischen Serienideen und zusätzlichen Filmstarts. Neben international bekannten Formaten setzt der Streamingdienst auch auf deutsche Produktionen und dokumentarische Stoffe.

Thematisch reicht das Angebot von Spionage und Justizthrillern bis zu Comedy und Beziehungsdrama, flankiert von Reality- und Dokuformaten.

Thriller und Drama im Serienfokus

Mit „Unfamiliar“ startet Anfang Februar eine deutsche Thriller-Serie, die ein ehemaliges Agentenpaar in den Mittelpunkt stellt. Die Handlung konzentriert sich weniger auf Action als auf die persönlichen Konsequenzen einer gemeinsamen Vergangenheit, die beide Figuren einholt. Ebenfalls Spannung verspricht die vierte Staffel von „The Lincoln Lawyer“, in der ein Mordvorwurf den Anwalt Mickey Haller selbst vor Gericht bringt.

International geht es mit der dritten Staffel von „The Night Agent“ weiter. Die Serie verknüpft politische Intrigen mit journalistischer Recherche und skizziert eine torroristische Bedrohungslage. Ergänzt wird das Drama-Angebot durch „Die schwedische Verbindung“, das eine historische Rettungsaktion während des Zweiten Weltkriegs nachzeichnet.

Comedy, Doku und bekannte Rückkehrer

Für leichtere Unterhaltung soll die neue deutsche Comedy-Serie „Kacken an der Havel“ sorgen, die den Neustart eines Rappers in seiner Heimat mit familiären Überraschungen verbindet. Internationale Aufmerksamkeit dürfte zudem der zweite Teil der vierten Staffel von „Bridgerton“ erhalten, der die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton fortführt und erneut das gesellschaftliche Umfeld der Londoner High Society beleuchtet.

Dokumentarisch ergänzt „Glitter & Gold: Die Welt erfolgreicher Eistanzpaare“ das Programm. Die Serie begleitet Spitzensportler im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2026 und zeigt Trainingsalltag sowie den Konkurrenzdruck im Eistanz. Reality-Fans finden mit einer Valentinstagsausgabe von „Ist das Kuchen?“ ein thematisch passendes Special, das Handwerk und Unterhaltung kombiniert.

Neue Serien im Februar 2026

4. Februar

Ist das Kuchen? Valentinstag In einer Valentinstagsausgabe gestalten Bäckerinnen und Bäcker gemeinsam mit ihren Partnern realistisch aussehende Torten, die eine Jury täuschen sollen.

5. Februar

Unfamiliar Ein ehemaliges Agentenpaar wird von seiner Vergangenheit eingeholt und muss sich mit beruflichen wie persönlichen Wahrheiten auseinandersetzen.

Ein ehemaliges Agentenpaar wird von seiner Vergangenheit eingeholt und muss sich mit beruflichen wie persönlichen Wahrheiten auseinandersetzen. The Lincoln Lawyer: Staffel 4 Anwalt Mickey Haller steht selbst vor Gericht, während er versucht, einen Mordvorwurf zu entkräften und seine Kanzlei zu erhalten.

Anwalt Mickey Haller steht selbst vor Gericht, während er versucht, einen Mordvorwurf zu entkräften und seine Kanzlei zu erhalten. Die Löwinnen Fünf Freundinnen geraten in eine existenzielle Krise und sehen keinen anderen Ausweg, als gemeinsam kriminelle Entscheidungen zu treffen.

6. Februar

Salvador Während gewaltsamer Ausschreitungen erfährt ein Krankenwagenfahrer, dass seine Tochter Teil einer Hooligan-Gruppe ist, und sucht nach Antworten.

10. Februar

Motorvalley Die Erbin eines Motorsport-Imperiums versucht, mit einem neuen Team im internationalen Rennsport Fuß zu fassen.

11. Februar

Kohrra: Staffel 2 Ein Mordfall mit familiären Verstrickungen führt Ermittler und neue Behördenleitung in ein Geflecht aus Loyalität und Schuld.

Ein Mordfall mit familiären Verstrickungen führt Ermittler und neue Behördenleitung in ein Geflecht aus Loyalität und Schuld. Die Bleikinder Eine junge Ärztin deckt Bleivergiftungen bei Kindern auf und setzt dabei ihre Karriere und persönliche Sicherheit aufs Spiel.

Eine junge Ärztin deckt Bleivergiftungen bei Kindern auf und setzt dabei ihre Karriere und persönliche Sicherheit aufs Spiel. Love Is Blind: Staffel 10 Singles lernen sich in einem Dating-Experiment kennen, bei dem emotionale Nähe vor äußerer Erscheinung steht.

12. Februar

How To Get To Heaven From Belfast Drei Freundinnen begeben sich auf eine Reise, um den Tod einer früheren Bekannten aufzuklären und eigene Geheimnisse zu bewahren.

Drei Freundinnen begeben sich auf eine Reise, um den Tod einer früheren Bekannten aufzuklären und eigene Geheimnisse zu bewahren. Million-Follower Detective Ein Polizist jagt eine Täterin, deren Tarot-Vorhersagen zu Todesfällen von Influencern viral gehen.

13. Februar

Das Museum der Unschuld Eine verbotene Liebesgeschichte im Istanbul der 1970er-Jahre entwickelt sich zu einer lebenslangen Obsession.

Eine verbotene Liebesgeschichte im Istanbul der 1970er-Jahre entwickelt sich zu einer lebenslangen Obsession. The Art of Sarah Eine Frau erschafft sich mithilfe von Lügen eine neue Identität, bis ein Mordfall ihre Fassade bedroht.

Eine Frau erschafft sich mithilfe von Lügen eine neue Identität, bis ein Mordfall ihre Fassade bedroht. Im Dreck: Staffel 2 Machtkämpfe und Abhängigkeiten bestimmen weiterhin den Alltag in einem Frauengefängnis unter neuer Leitung.

19. Februar

The Night Agent: Staffel 3 Ein Ermittler arbeitet mit einer Reporterin zusammen, um eine Verschwörung aufzudecken und einen Anschlag zu verhindern.

20. Februar

Strip Law: Die Gesetze von Las Vegas Eine animierte Comedyserie über einen Anwalt, der gemeinsam mit einer Entertainerin ungewöhnliche Fälle bearbeitet.

26. Februar

Kacken an der Havel Ein Rapper kehrt zur Beerdigung seiner Mutter in die Heimat zurück und wird mit familiären Verpflichtungen konfrontiert.

Ein Rapper kehrt zur Beerdigung seiner Mutter in die Heimat zurück und wird mit familiären Verpflichtungen konfrontiert. Bridgerton: Staffel 4 Teil 2 Die Geschichte von Benedict Bridgerton wird fortgeführt und rückt seine Beziehung in den Mittelpunkt.

Die Geschichte von Benedict Bridgerton wird fortgeführt und rückt seine Beziehung in den Mittelpunkt. BAKI-DOU: The Invincible Samurai Baki stellt sich gemeinsam mit Untergrundkämpfern einem legendären Schwertkämpfer.

Filme und weitere Inhalte im Februar 2026

1. Februar

Glitter & Gold: Die Welt erfolgreicher Eistanzpaare Die Dokumentation begleitet internationale Spitzenpaare im Eistanz und zeigt ihren Weg zu den Olympischen Winterspielen 2026.

Die Dokumentation begleitet internationale Spitzenpaare im Eistanz und zeigt ihren Weg zu den Olympischen Winterspielen 2026. Bones: Die Knochenjägerin Staffel 1–4 Eine forensische Anthropologin und ein FBI-Agent lösen gemeinsam Mordfälle anhand wissenschaftlicher Analysen.

Eine forensische Anthropologin und ein FBI-Agent lösen gemeinsam Mordfälle anhand wissenschaftlicher Analysen. Für immer Liebe Nach einem Unfall mit Gedächtnisverlust versucht ein Ehemann, die Beziehung zu seiner Frau neu aufzubauen.

6. Februar

Yoh! Bestie Eine junge Frau mit Pech in der Liebe wird mit neuen Gefühlen konfrontiert, als ihr bester Freund sich verlobt.

Eine junge Frau mit Pech in der Liebe wird mit neuen Gefühlen konfrontiert, als ihr bester Freund sich verlobt. Die Königin des Schachs Die Dokumentation zeichnet den Weg von Judit Polgár nach, die sich in einer von Männern dominierten Schachwelt behauptet.

8. Februar

Longlegs Eine FBI-Agentin ermittelt in einer Mordserie und stößt dabei auf eine persönliche Verbindung zum Täter.

9. Februar

Matter of Time Ausgehend von einem Benefizkonzert dokumentiert der Film die Suche nach einem Heilmittel für eine seltene Erbkrankheit.

Ausgehend von einem Benefizkonzert dokumentiert der Film die Suche nach einem Heilmittel für eine seltene Erbkrankheit. Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 7 Das GATE-Team reist um die Welt, um neue Tierrätsel zu lösen.

10. Februar

This Is I Ein junger Mann findet nach Ausgrenzung und Mobbing auf der Bühne den Mut, seine Identität zu zeigen.

Ein junger Mann findet nach Ausgrenzung und Mobbing auf der Bühne den Mut, seine Identität zu zeigen. Mission: Impossible – Dead Reckoning Ethan Hunt und sein Team versuchen, eine außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz aufzuhalten.

11. Februar

Brotherhood: Angstzustand Eine Anwältin muss inmitten einer Gewaltwelle in São Paulo mit der Polizei kooperieren, um ihre entführte Nichte zu retten.

12. Februar

The French Dispatch Die letzte Ausgabe einer amerikanischen Zeitung erzählt mehrere miteinander verwobene Geschichten.

Die letzte Ausgabe einer amerikanischen Zeitung erzählt mehrere miteinander verwobene Geschichten. Die Royal Tenenbaums Eine Familie ehemaliger Wunderkinder wird mit den Folgen ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Eine Familie ehemaliger Wunderkinder wird mit den Folgen ihrer Vergangenheit konfrontiert. Darjeeling Limited Drei Brüder reisen durch Indien, um nach dem Tod ihres Vaters wieder zueinanderzufinden.

13. Februar

Joe’s College Road Trip Ein Großvater nimmt seinen Enkel mit auf eine Reise, um ihm das Leben außerhalb seiner behüteten Umgebung zu zeigen.

15. Februar

Stargate SG-1 Staffel 1–10 Ein Militärteam nutzt ein außerirdisches Portal, um Bedrohungen aus anderen Welten zu bekämpfen.

16. Februar

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast Ein verdrängtes Geheimnis kehrt zurück und bedroht eine Gruppe ehemaliger Freunde.

18. Februar

Being Gordon Ramsay Die Dokumentation gibt Einblicke in das Familienleben und die beruflichen Projekte des Starkochs.

19. Februar

Die schwedische Verbindung Ein schwedischer Beamter riskiert während des Zweiten Weltkriegs alles, um jüdische Leben zu retten.

20. Februar

Pavane Drei Fremde lernen sich über ihre Arbeit kennen und nähern sich einander emotional an.

Drei Fremde lernen sich über ihre Arbeit kennen und nähern sich einander emotional an. Cortafuego – Umgeben von Feuer Eine Mutter sucht ihre verschwundene Tochter, während ein Waldbrand außer Kontrolle gerät.

24. Februar

Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter Die Stand-up-Comedienne setzt sich mit Glauben, Identität und persönlichen Ängsten auseinander.

25. Februar

Liebesdings Eine romantische Komödie über Beziehungen, Zufälle und unerwartete Nähe.

27. Februar