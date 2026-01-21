Apple-Music-Playlists werden auf Sonos nicht aktualisiert

Nutzer von Apple Music und Sonos berichten derzeit von Problemen bei der Synchronisation ihrer Musikbibliothek. Neu angelegte Playlists tauchen in der Sonos-App nicht auf oder werden nur unvollständig angezeigt. Auch Änderungen an bestehenden Listen werden nicht zuverlässig übernommen.

Erste Berichte legen nahe, dass das Verhalten nicht auf einzelne Regionen oder bestimmte Konten beschränkt ist. Betroffene schildern, dass selbst nach intensiver Fehlersuche keine lokale Ursache gefunden werden konnte.

Probleme beim Playlist-Abgleich

Nach Angaben des Sonos-Supports handelt es sich um ein neu identifiziertes technisches Problem bei der Anbindung von Apple Music. Die Störung betrifft sowohl neu erstellte Playlists als auch Aktualisierungen vorhandener Inhalte. Interne Tickets seien bereits angelegt worden und auch die zuständigen Entwicklerteams arbeiten an einer Lösung, einen konkreten Zeitplan für die Behebung kann Sonos derzeit allerdings noch nicht nennen.

Technisch greift die Sonos-App nicht direkt auf die Apple-Music-App zu, sondern nutzt eine serverseitige Schnittstelle, über die Playlists und Metadaten synchronisiert werden. Kommt es dort zu Verzögerungen oder Fehlern, werden Änderungen nicht oder nur zeitversetzt an die Lautsprecher weitergegeben. Für Nutzer wirkt das so, als würden neue Inhalte schlicht fehlen.

Übergangslösungen für betroffene Nutzer

Bis eine Korrektur bereitsteht, empfiehlt Sonos Ausweichlösungen. Wer kompatible Geräte nutzt, kann Musik direkt aus der Apple-Music-App per AirPlay auf die Lautsprecher streamen. Alternativ lässt sich bei bestimmten Modellen ein analoger Line-In nutzen, um Inhalte von externen Zuspielern wiederzugeben. Beide Wege umgehen die fehlerhafte Synchronisation innerhalb der Sonos-App, ersetzen jedoch nicht die gewohnte Integration der Playlists.

Wann die Playlist-Synchronisation wieder wie gewohnt funktioniert, bleibt vorerst offen.

