Karabiner Elements: Mac-Freeware mit großem Update

Wir haben Karabiner Elements lange Zeit dafür genutzt, auch auf kleinen Tastaturen ohne Ziffernblock eine gesonderte Entfernen-Taste zu definieren. Dies machen wir inzwischen mit dem Bordmitteln des macOS-Betriebssystems, dennoch können wir die Freeware aus Japan für umfangreiche Eingriffe in die Funktionsweise der eigenen Tastatur ohne Abstriche empfehlen. Bei Karabiner Elements handelt es sich um ein etwas konzentrierteres Better Touch Tool .

Beispielsweise könnt ihr die Feststelltaste Capslock so konfigurieren, dass diese in Kombination mit den Pfeiltasten den aktiven Mediaplayer steuert. Auch könnt ihr aus der rechten Alt-Taste beispielsweise eine Entfernen-Taste machen oder die Auswirkungen der FN-Taste neu festlegen, wenn diese in Kombination mit beliebigen Buchstaben gedrückt wird.

Deutlich verbessert in der aktuellen Version wurde das Zusammenspiel von sogenannten „ sticky modifier keys “ mit dem Mac-Trackpad, zudem neu ist, dass Teile der kostenlosen, nur 20 Megabyte kleinen Anwendung jetzt in Swift programmiert wurden.

