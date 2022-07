2015 bis 2019: Fehlerhafte MacBook-Tastaturen kosten Apple 50 Millionen Dollar

Sobald die MacBooks mit den Butterfly-Tastaturen auch nur in Sichtweite mikroskopisch kleiner Schmutzpartikel aufgestellt wurden, versagten einzelne Tasten ihren Dienst nahezu umgehen. Die Fehlfunktionen äußerten sich auf unterschiedliche Art und Weise. Mal verloren einzelne Tasten jedwede Funktion, mal produzierten diese nach einem Anschlag drei oder vier Buchstaben in einem Rutsch. Stellenweise fühlten sich betroffene Tasten ganz still und „klebrig“ an, auf anderen Tastaturen knarzten defekte Tasten hörbar.

Insert

You are going to send email to