Kaputte M1-Displays: Sammelklage wirft Apple Betrug am Kunden vor

Damit verbunden wird Apple auch ein Verstoß gegen die in Kalifornien gültigen Verbraucherrechte vorgeworfen, weil eine Reparatur innerhalb der Garantie verweigert wurde und den betroffenen Kunden Beträge zwischen 480 und 615 Dollar in Rechnung gestellt wurden.

Die Kläger halten sich dabei mit heftigen Worten nicht zurück. So ist in dem dem Apple-Blog MacRumors vorliegenden Dokument von betrügerischen Geschäftspraktiken die Rede, da die von Apple zitierten „strengen Tests“ die angeblichen Mängel hätten aufzeigen müssen, das Produkt aber dennoch auf den Markt gebracht wurde.

Apple sieht sich bezüglich der von Anwendern gemeldeten Probleme mit gesprungenen Bildschirmen bei neueren MacBook-Modellen nun mit einer Sammelklage konfrontiert. In einem dem zuständigen Bundesbezirksgericht in Kalifornien übermittelten Schreiben wird Apple vorgeworfen, seine Kunden hinsichtlich der Qualität der Bildschirme von MacBook Pro und MacBook Air absichtlich getäuscht zu haben.

