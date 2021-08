Gesprungene MacBook-Bildschirme: Apple aktualisiert Support-Dokument

Apple hat sein Support-Dokument mit dem Titel „An einem Mac-Notebook mit Retina-Display keine Handballenauflage oder Tastenkappen verwenden“ überarbeitet. In der englischen Fassung des Artikels wird nun ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es zu Beschädigungen am Bildschirm kommen kann, wenn man „beliebiges Material“ auf dem Bildschirm, der Tastatur oder der Handballenablage lässt.

In der ursprünglichen Version des Dokuments war nur die Rede davon, dass die zusätzliche Dicke von Abdeckungen für die Handballenauflage oder Tastenkappen zu Beeinträchtigungen führen kann. Apple erwähnt jetzt zudem explizit, dass Kameraabdeckungen zu Beschädigungen führen können.

If you use a camera cover, palm rest cover, or keyboard cover with your Mac notebook, remove the cover before closing your display to prevent damage to your display. …

Leaving any material on your display, keyboard, or palm rest might interfere with the display when it's closed and cause damage to your display.