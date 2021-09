„Back to School“-Kleingedrucktes: Apples Mac-Event am 12. Oktober?

Im Anschluss an die gestrige Vorstellung von iPad und iPad mini lassen sich interessante Verbindungen zu der von Apple im Juli gestarteten „Back to School“-Aktion ziehen. Die beiden frisch aktualisierten iPad-Modelle waren bei der Rabattaktion für Bildungskunden nämlich von Beginn an ausgeschlossen.

In Apples Angebotsbestimmungen ist zwar nur vom iPad der 8. Generation und dem iPad mini die Rede. Das jetzt neu erhältliche iPad 9 dürfte allerdings ebenso von der Aktion ausgenommen sein, betont Apple doch, dass lediglich das iPad Pro und das iPad Air für den Sonderrabatt qualifiziert sind.

Als Bonus gibt es bei „Back to School“ übrigens AirPods. Auch mit Blick darauf kann Apple das Angebot unverändert weiterlaufen lassen, nachdem die AirPods 3 entgegen aller Erwartungen gestern noch nicht vorgestellt wurden.

Diese Details rücken natürlich verstärkt den von Apple als Endtermin der diesjährigen „Back to School“-Aktion genannten 11. Oktober in den Fokus. Man darf spekulieren, ob wir am darauffolgenden 12. Oktober – ein Dienstag – direkt neue Macs und dann vielleicht auch die neuen AirPods zu sehen bekommen. Apples „Back to School“-Aktion gilt nämlich auch für die aktuellen Mac-Modelle, von denen wir zumindest teilweise in diesem Jahr noch neue Versionen erwarten.

In Stein gemeißelt ist hier allerdings nichts. Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple die Aktionsbedingungen von „Back to School“ während der Laufzeit ändert. Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise das iPad Air im Anschluss an die Vorstellung einer neuen Generation von der Liste der qualifizierten Geräte entfernt.