macOS 11.6: Pixelmator-Problem behoben, OneDrive-Problem hinzugefügt

Weniger gut hört sich dagegen an, was Nutzer von Microsoft OneDrive berichten. Nach dem Update auf macOS 11.6 ist es offenbar zunächst einmal nicht mehr möglich , zwei verschiedene Microsoft-Konten gemeinsam in OneDrive zu verwenden. Eine Funktion, von der zahlreiche Nutzer Gebrauch machen, die private und geschäftliche Microsoft-Konten nebeneinander verwenden.

Insert

You are going to send email to