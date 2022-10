Kampf der Lebensmittel-Lieferdienste: Lieferando in der Kritik

So bereitet die NGG derzeit Tarifverhandlungen mit Lieferando vor, vermutet aber auch hier aktive Sabotage des in den Niederlanden ansässigen Essenlieferdienstes „Just Eat Takeaway“ zu dem die deutsche Marke Lieferando gehört.

In Berlin betreibt Lieferando unter der Überschrift Lieferando Express seit August einen eigenen Dark Store und lotet den Einstieg in die Lebensmittel-Lieferungen aus. Wenn es nach der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) geht, soll dies mit einem ordentlichen Tarifvertrag geschehen.

Davon abgesehen, dass der Markt kontinuierlich in Bewegung ist und Wettbewerber wie Foodpanda und Deliveroo (mitsamt ihren unterbezahlten Arbeitsplätzen) so schnell wieder verschwinden wie diese aufgetaucht sind, fehlen den Lebensmittel-Lieferdiensten etablierte Mitarbeiter-Strukturen.

Sie heißen Getir , Gorillas oder Flink und starteten vor allem in den Hochzeiten der Pandemie so richtig durch. Lebensmittel-Lieferdienste, die anders als Wolt und Lieferando keine Restaurant-Bestellungen durch die Stadt radeln, sondern sich auf Supermarkt-Einkäufe mit eigenen Lagern spezialisieren.

