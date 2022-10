Pages, Keynote, Numbers: Das ist neu in Apples Office

Neben den Mac-Versionen der Office-Anwendungen hat Apple auch die mobilen Varianten für iPhone und iPad überarbeitet und bietet diese ebenfalls in aktualisierten Ausgaben zum Download an.

Die Textverarbeitung Pages bietet in Version 12.2 eine neue Layout-Vorlage an, mit deren Hilfe sich gänzlich neue Briefe, Flyer und Dokumente erstellen lassen.

Das Präsentationswerkzeug Keynote verfügt in der neuen Ausgabe 12.2 nun über ein Werkzeug zum Entfernen von Hintergründen, das unter anderem den Einsatz von Live-Video-Hintergründen ermöglicht, was Apple in diesem Hilfe-Eintrag beschreibt.

