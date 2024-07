JuxtaText: Kostenlose Mac-App sucht Text-Unterschiede

JuxtaText ist eine neue und kostenlose Mac-Anwendung, mit deren Hilfe sich beliebige Textdokumente vergleichen lassen. Hinter der App steht der Entwickler Yori Mihalakopoulos, der mit diesem Angebot sicherlich auch ein wenig die Werbetrommel für sein auf Entwickler zugeschnittenes Diff-Werkzeug JuxtaCode rühren will.

Bei JuxtaText handelt es sich sozusagen um eine Basisversion dieser kostenpflichtigen App, die allerdings für Nutzer, die lediglich ab und an mal zwei Texte gegenüberstellen wollen, vollkommen ausreichend sein sollte. Mit der App hat man nicht nur die Möglichkeit, eventuell vorhandene Unterschiede zwischen den Texten grafisch hervorzuheben, sondern kann diese auch auf einfache Weise zu einem neuen Textdokument vereinen, während man in einer Gegenüberstellung beiderseits die jeweils gewünschten Varianten festlegen kann.

Die Bedienung von JuxtaText erfolgt intuitiv und komfortabel per Drag-and-Drop, wobei die hinzugefügten Texte dann in der Seitenleiste der Anwendung für eine weitere Verwendung bereitgehalten werden.

JuxtaText ist in vollem Umfang kostenlos verwendbar. Wer zusätzlichen Leistungsumfang benötigt, kann den von seinen Funktionen vor allem auf Entwickler zugeschnittenen großen Bruder JuxtaCode zwei Wochen lang kostenlos ausprobieren. Das Upgrade auf die Vollversion der App wird dann als In-App-Kauf in Höhe von 45 Euro angeboten.

Platzhirsch Kaleidoscope nur im Abo

Das bekannteste Diff-Tool für den Mac dürfte weiterhin Kaleidoscope sein. Die App richtet sich gleichermaßen an Entwickler und mit anderen Textformen arbeitende Mac-Nutzer und lässt vom Leistungsumfang kaum Wünsche offen. Allerdings sind hier seit drei Jahren neue Betreiber am Ruder, und in der Folge ist die einst zum Festpreis angebotene Anwendung mittlerweile nur noch im Abo erhältlich. Einzelnutzer bezahlen hier inzwischen mindestens 96 Dollar im Jahr.