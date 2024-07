Mit Brad Pitt in der Hauptrolle: Apple trailert neuen Formel-1-Film

Im Laufe des Wochenendes hat Apples Filmproduktionsfirma “Apple Studios” nicht nur ein erstes Bild aus dem mit Spannung erwarteten Formel-1-Film “F1” veröffentlicht, auch ein erster Trailer des Projektes steht inzwischen auf Googles Videoportal YouTube bereit.

FIRST LOOK: Introducing APXGP, starring in an Apple Original Film#F1 pic.twitter.com/0qDe3zMicp — Formula 1 (@F1) July 6, 2023

Der Spielfilm mit Brad Pitt in der Hauptrolle wird von Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“) inszeniert und spielt vor den Kulissen des reisenden Rennsportzirkus. Brad Pitt miemt einen ehemaligen Formel-1-Piloten, der als Wiedereinsteiger sein Comeback beim mittelmäßigen APXGP-Team feiert. Damson Idris („Snowfall“) spielt Pitts Teamkollegen.

In Netflix’ Spuren

Apple legt sich mit der Filmproduktion in ein gemachtes Bett, das Cupertino dem Streaming-Platzhirschen Netflix zu verdanken hat. Die Netflix-Dokuserie “Drive to Survive” hatte zu einer Renaissance des Formel-1-Motorsports geführt und dessen Popularität in den zurückliegenden Jahren zu neuen Höhen verholfen. Eine Welle, die Apple mit dem Kinofilm nun mitreitet.

Das Projekt wird in Kooperation mit Warner Bros. und der Formel 1 selbst realisiert und an Originalschauplätzen, zum Teil während laufender Rennen aufgenommen. Joseph Kosinski arbeitet an dem Film zusammen mit Jerry Bruckheimer und dem siebenfachen Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton, der selbst ebenfalls als Produzent involviert ist.

Erst im Kino, dann im Streaming

Noch ist unklar, wann der Film auch auf Apple TV zu sehen sein wird. Geplant ist eine Kinoveröffentlichung mit exklusiver Laufzeit, erst anschließend soll der Streifen auch in Apples Video-Streaming-Service zu sehen sein. Nach Informationen des Fachmagazins Hollywood Reporter soll Apple dem Film eine exklusive Kinolaufzeit von bis zu 60 Tagen gewähren wollen, bis auch zahlende Abonnenten von Apple TV+ diesen zu Gesicht bekommen.

Der Formel-1-Film “F1” ist der zweite Streifen mit Brad Pitt, der bei Apple TV+ zu sehen sein wird. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch der Thriller „Wolves“, in dem Brad Pitt und George Clooney gemeinsam auftreten, auf Apple TV+ zu sehen sein wird.