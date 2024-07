Norm für Balkonsolargeräte: Verbraucherschützer fordern Nachbesserung

Der Verbraucherzentrale Bundesverband erinnert an ein Thema, das viele Betreiber von Balkonkraftwerken ausgeblendet oder gar nicht auf dem Schirm haben. Der Gesetzgeber lässt zwar mittlerweile auch leistungsfähigere Anlagen zu, die entsprechende Normierung steht allerdings noch aus. Strittig ist hier vor allem noch die maximale Gesamtleistung der vor den Wechselrichter geschalteten Solarmodule.

Während der in der Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) definiert Maximalwert für die Modulleistung von Steckersolargeräten 2.000 Watt beträgt, ist in dem vom VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) Entwurf für die zugehörige Produktnorm lediglich von 960 Watt die Rede. Sollte es dieser Wert in die voraussichtlich noch in diesem Jahr verabschiedete Neufassung der Norm für Steckersolargeräte schaffen, geht den Betreibern größerer Anlagen zumindest ein Stück Rechtssicherheit verloren.

Das Netzwerk Klimaschutz im Bundestag schreibt hierzu, dass die Anwendung von Normen grundsätzlich freiwillig ist, deren Einhaltung jedoch insbesondere vor Gericht als Beweis dafür gelten könne, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik im Rahmen einer Installation beachtet wurden. Dergleichen kann nicht nur im Zusammenhang mit Schadens- oder Versicherungsfällen relevant sein, sondern auch in die Vorgaben bezüglich entsprechender Installationen durch Mieter einfließen.

Die vorgesehene Erlaubnis, Steckersolargeräte an eine klassische Haushaltssteckdose anzuschließen, würde eine einfache und kostengünstige Nutzung der Geräte ermöglichen. Die erlaubte Modulleistung sollte an die gesetzlichen Regelungen des Solarpakets I angepasst werden. (Verbraucherzentrale Bundesverband)

Hohe Modulleistung durchaus sinnvoll

Grundsätzlich wird mehr Erzeugungsleistung am Wechselrichter aufgrund der sinkenden Preise für Solarmodule immer attraktiver. Zwar bleibt die Leistungsabgabe ans Hausnetz durch den Wechselrichter weiter auf 800 Watt begrenzt, dieser Wert kann dann aber auch bei ungünstigen Verhältnissen eher erreicht werden. Hat man zusätzlich einen Akku gekoppelt, so können moderne Geräte eventuell über diesen Grenzwert hinaus erzeugte Energie zwischenspeichern für eine optimale Ausnutzung sorgen.

Die Verbraucherschützer wollen den VDE davon überzeugen, dass die Anhebung des Maximalwerts auf die vom Gesetzgeber festgelegten 2.000 Watt eine sinnvolle Änderung bei der Normierung wäre. Die aktuell noch gültige VDE-Norm ist auch in weiteren Punkten überholt. So wird hier noch ein spezieller „Einspeise-Stecker“ anstelle von Schukosteckern empfohlen, der VDE-Entwurf sieht eine Anpassung in diesem Bereich jedoch bereits vor.

Eine Übersicht der wichtigsten Regelungen rund um den Betrieb von Balkonkraftwerken findet sich hier beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Dazu zählt auch, dass mittlerweile zwar die Anmeldepflicht beim Netzbetreiber entfallen ist, man die Geräte aber weiterhin beim Marktdatenstammregister anmelden muss.