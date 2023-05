Kaleidoscope 4: Beliebte Diff-App wechselt ins Abo-Lager

Statt einer Einmalzahlung verlangen die Entwickler fortan 14 US-Dollar pro Monat. Bestandskunden, die die neue Abo-Option in Anspruch nehmen möchten, können dabei eine Vergünstigung von 50 Prozent im Laufe des ersten Jahres in Anspruch nehmen.

Erst im Herbst 2021 , kurze Zeit nach einem Besitzerwechsel und dem Neustart der Entwicklungs-Arbeiten an der Applikation, ging Kaleidoscope mit der neuen Version 3.0 an den Start, die damals mit einer 15-tägigen Testversion zum Vollpreis von 150 Euro angeboten wurde.

Klassisches Anwendungsbeispiel: Mit Kaleidoscope lassen sich auch kleine Änderungen in großen Textkörpern, wie etwa in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder im Kleingedruckten der Versicherung auf Änderungen hin untersuchen. Spielt man der Kaleidoscope-Anwendung alte und neue Version einer AGB zu, hebt diese die vorgenommenen Änderungen umgehend farblich hervor und macht das Aufspüren stiller Eingriffe so zu einer Sache von wenigen Sekunden.

