Jubler 8: Freier Untertitel-Editor in neuer Ausgabe

Drei Jahre nach der Veröffentlichung von Jubler 7.0 ist der kostenfreie Untertitel-Editor jetzt in Version 8.0 erschienen. Jubler richtet sich an die kleine Nische von Mac-Anwendern, die aktiv Einfluss auf Untertitel-Spuren in Videodateien und Projekten nehmen möchten.

Was früher wohl nur hartgesottene DVD-Ripper interessiert hätte, hat durch die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz wieder deutlich an Relevanz zugenommen. So ist es mit kostenfreien KI-Werkzeugen wie Whisper inzwischen problemlos möglich, auch lange Tonspuren selbst erstellter Videoaufnahmen automatisiert in SRT- und VTT-Untertitel zu überführen, die dann in Videodateien integriert werden können.

Um entsprechende Untertitel-Dateien auch nachträglich noch verfeinern und bearbeiten zu können, bieten sich Anwendungen wie Jubler an, die eine Benutzeroberfläche für die Manipulation vorhandener Subtitles anbieten.

Jubler 8.0 verfügt erstmals seit dem Debüt der Anwendung über eine hochauflösende Benutzeroberfläche, die für den Einsatz auf Retina-Bildschirmen optimiert wurde, und bringt nicht nur die zwischenzeitlich entfernte vollautomatische Übersetzung von Untertiteln zurück; in ihrer neuen Ausgabe versteht sich die Mac-Anwendung auch auf den Umgang mit YouTube-Untertiteln.

Darüber hinaus bringt Jubler ein neues Icon mit und ist von Apple beurkundet. Die 80 Megabyte große Anwendung steht auf dem Code-Portal GitHub zum Download bereit und ist in der Lage, Untertitel zu teilen, zu verbinden, zeitlich zu versetzen, zu bearbeiten, an neue Bildwiederholraten anzupassen und zu normalisieren.

Die unter anderem auf Java basierende Applikation gewinnt mit ihrer Benutzeroberfläche zwar keinen Design-Preis, lässt sich dafür jedoch plattformübergreifend, sowohl auf Windows-Rechnern als auch auf dem Mac einsetzen.