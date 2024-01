30 Mio. weniger als noch 2022: Tim Cooks Jahresgehalt 2023

Im Vorfeld der anstehenden Jahreshauptversammlung am 28. Februar 2024 hat Apple eine Reihe detaillierter Finanzinformationen bereitgestellt. Diese umfassen zum einen den in den USA obligatorischen und als „Form 10-K“ bekannten Geschäftsbericht für die dortigen Wirtschaftsbehörden.

Zusätzlich bietet Apple ein PDF mit der Bezeichnung „Proxy Statement 2024“ zum Download an. Ein knapp 120-seitiges Dokument, dem sich unter anderem die Gehälter der Chefetage entnehmen lassen, darunter auch die effektive Jahresvergütung des Apple-CEO Tim Cook.

Zur Einordnung der Blick zurück: 2022 erwirtschaftete Tim Cook insgesamt 99,4 Millionen Dollar in seinem Posten als Chief Executive Officer. Apple kündigte Anfang 2023 jedoch an, dass im folgenden Jahr mit erheblichen Einbußen bei dem CEO-Gehalt zu rechnen sei. Allein die jährlich gewährten Aktienoptionen würden um 40 Prozent reduziert und lägen nur noch bei 49 Millionen Dollar.

3 Mio. Grundgehalt, 60 Mio. obendrauf

Jetzt sind die absoluten Zahlen bekannt: Im Jahr 2023 konnte sich Apple-Chef Tim Cook über ein Jahresgehalt von 63 Millionen Dollar freuen. Zur Grundvergütung von 3 Millionen Dollar kamen Aktienoptionen in Höhe von knapp 47 Millionen Dollar, Bonuszahlungen in Höhe von 10,7 Millionen Dollar und ergänzende Einnahmen in Höhe von 2,5 Millionen Dollar hinzu.

Unterm Strich nimmt Tim Cook damit 63,2 Millionen Dollar mit nach Hause, mehr als 30 Millionen Dollar weniger als in den Vorjahren. Sowohl 2021 als auch 2022 konnte Tim Cook noch knapp 100 Millionen Dollar verdienen.

Entspricht 672 Mitarbeiter-Gehältern

Ins Verhältnis gesetzt betrug Gesamtjahresgehalt des Apple-CEO 63.209.845 Dollar, das Gesamtjahresgehalt des durchschnittlich bezahlten Apple-Angestellten betrug 94.118 Dollar. Cook verdient also 672 so viel wie der reguläre Apple-Mitarbeiter.

Die restliche Chefetage kommt auf nahezu identische Gehälter: sowohl der Chief Financial Officer Luca Maestri, als auch Apples Retail-Chefin Deirdre O’Brien, Chief Operating Officer und möglicher Cook-Nachfolger Jeff Williams als auch Chef-Justiziarin Kate Adams haben 2023 alle knapp 27 Millionen Dollar mit nach Hause genommen.