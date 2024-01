Zendure unterstützt Shelly-Geräte: Solarspeicher mit neuen Taktgebern

Der durch seine Balkonkraftwerke und Solarstromspeicher bekannte Anbieter Zendure kooperiert seit kurzem mit dem in Sofia ansässigen IoT-Unternehmen Shelly und vereinfacht so die Nutzung seiner intelligenten SolarFlow-Balkonkraftwerke.

Shelly-Geräte ergänzen Satellite Plug

Anwender sind zukünftig nicht mehr darauf angewiesen, auf die vom Zendure selbst angebotenen „Satellite Plug“-Steckdosen zu setzen, um den aktuellen Bedarf der im Haushalt aktiven Verbraucher an die SolarFlow-Module von Zendure zu übermitteln, sondern können vorhandene Shelly -Steckdosen und Stromverbrauchsmessgerät wie den Shelly Pro 3EM direkt einbinden.

Kurz zum Reinholen: Wer die SolarFlow-Balkonkraftwerke von Zendure nutzt, sichert den tagsüber geernteten Solarstrom in Speichermodulen, wie dem AB1000 oder dem neuen AB2000. Die so gesicherte Energie wird dann erst ins Heimnetz eingespeist, wenn Verbraucher einen aktiven Strombedarf melden. ifun.de berichtete:

Bislang wurde dies über die „Satellite Plug“-Steckdosen des Anbieters realisiert, fortan lassen sich auch die Shelly-Produkte Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM und Shelly Plus Plug S dafür einsetzen.

Konkret bedeutet dies, dass Anwender die in ihren vier Wänden bereits auf die Verbrauchsmessung durch Shelly-Geräte setzen, diese nun direkt in die Zendure-Applikation einbinden und zur Steuerung der Energieabgabe einsetzen können. In der Zendure-App ist dafür nun der Login mit den Shelly-Zugangsdaten möglich.

Shelly bietet breites Ökosystem

Shelly selbst bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Unterputzmodule, Steckdosen, Verbrauchszähler und Relais an, mit denen sich zahlreiche Automatisierungen undIntegrationen realisieren lassen. Im vergangenen Jahr führte Shelly erstmals auch ein Premium-Abonnement ein, das seither auch optionale Wetterdaten und umfangreichere Ereignis-Logs anbietet, allerdings nicht zum Einsatz der Produkte benötigt wird.

Die Stromspeicher von Zendure stehen in Kapazitätsvarianten mit 960 Kilowattstunden und 1920 Kilowattstunden zur Verfügung und können bei Bedarf auch in Reihe geschaltet werden. Dies ermöglicht Besitzern eines Balkonkraftwerks, die tagsüber geerntete Sonnenenergie erst dann in das Heimnetz einzuspeisen, wenn leistungshungrige Verbraucher wie Waschmaschinen oder der Heimkinobereich einen Energiebedarf anmelden.

Die Kooperation zwischen Shelly und Zendure dürfte dafür sorgen, dass sich Shelly-Nutzer zukünftig wohl eher für ein Balkonkraftwerk von Zendure entscheiden und Zendure-Besitzer vielleicht mit dem Aufbau eines umfangreichen Shelly-Setups beginnen.