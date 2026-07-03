Jede Mac-App in ihrer Farbe: Dye bringt individuelle Akzentfarben

Apple erlaubt unter macOS schon seit Jahren, eine systemweite Akzentfarbe für Bedienelemente wie Schaltflächen, Menüs oder Markierungen auszuwählen. Wer diese Gestaltung bislang ändern wollte, musste sich allerdings für eine Farbe entscheiden, die anschließend in allen kompatiblen Anwendungen verwendet wurde.

Mit der jungen, komplett kostenlosen Open-Source-App Dye geht nun ein anderer Ansatz an den Start. Die kleine Anwendung ermöglicht es, einzelnen Programmen jeweils eine eigene Akzentfarbe zuzuweisen. So kann etwa der Finder dauerhaft rot erscheinen, während Fotos Blau nutzt und der Skripteditor Grün.

Dabei greift Dye ausschließlich auf die von macOS vorgesehenen Mechanismen zur Darstellung von Akzentfarben zurück. Die Programme selbst werden nicht verändert und auch Systemdateien bleiben unberührt.

Farben nach App statt für das ganze System

Nach der Installation lässt sich für jede unterstützte Anwendung eine feste Farbe auswählen. Alternativ kann auch die von Apple vorgesehene Standardfarbe der jeweiligen App verwendet werden. Einige Programme besitzen bereits eine charakteristische Farbgebung, etwa Notizen in Gelb oder andere Apple Anwendungen mit eigenen Farbakzenten.

Die Änderung wird jeweils nur auf die ausgewählte Anwendung angewendet. Alle übrigen Programme behalten entweder ihre bisherige Farbe oder lassen sich ebenfalls individuell anpassen. Voraussetzung ist macOS 14.6 oder neuer.

Mit seinem Funktionsumfang richtet sich Dye vor allem an Nutzer, die ihren Mac stärker personalisieren oder Anwendungen optisch leichter voneinander unterscheiden möchten.

Eine weitere Personalisierungsidee

Die Idee knüpft an Werkzeuge an, die die Gestaltungsmöglichkeiten von macOS bereits in der Vergangenheit erweitert haben. So hatten wir Ende vergangenen Jahres bereits über Accents 2 berichtet, das die exklusiven Akzentfarben aktueller iMac-Modelle auch auf anderen Macs verfügbar machte. Während sich diese Lösung auf zusätzliche Farbvarianten für das gesamte System konzentrierte, geht Dye einen Schritt weiter und erlaubt unterschiedliche Farben für einzelne Anwendungen zu setzen.

Die Anwendung wird kostenlos angeboten, ist als Open Source veröffentlicht und steht für Macs ab macOS 14.6 zum Download bereit.