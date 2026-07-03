Sennheiser Momentum 5 ist da: Mit Tauschakku und 60 Stunden Laufzeit

Mit dem MOMENTUM 5 Wireless hat Sennheiser die nächste Generation seiner kabellosen Over Ear Kopfhörer vorgestellt. Das ab sofort erhältliche Modell übernimmt den 42 Millimeter Treiber des Vorgängers und ergänzt ihn um mehrere technische Neuerungen. Im Mittelpunkt stehen eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung, räumlicher Klang mit Kopfverfolgung sowie ein erstmals vom Nutzer austauschbarer Akku.

Die Geräuschunterdrückung soll insbesondere Stimmen aus der Umgebung deutlich besser ausblenden. Dafür verdoppelt Sennheiser die Zahl der Mikrofone, die für die aktive Geräuschunterdrückung und den Transparenzmodus zuständig sind. Insgesamt arbeiten nun acht Mikrofone in den Ohrmuscheln. Gleichzeitig soll sich dadurch auch die Sprachqualität bei Telefonaten verbessern.

Der Kopfhörer unterstützt hochauflösende Audiowiedergabe und Qualcomms aptX Lossless Codec. Über die Smart Control Plus App lassen sich Klangprofile, ein Achtband Equalizer sowie eine automatische Klanganpassung konfigurieren. Per Firmware Update soll zudem Dolby Atmos mit Kopf-Tracking freigeschaltet werden. Voraussetzung dafür sind passende Inhalte und ein kompatibles Wiedergabegerät.

Austauschbarer Akku und Bluetooth 6

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Stromversorgung. Erstmals setzt Sennheiser bei der MOMENTUM Serie auf einen vom Nutzer wechselbaren Akku. Die 700 Milliamperestunden Batterie lässt sich mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher austauschen. Der Hersteller möchte damit die Lebensdauer der Kopfhörer verlängern und einen späteren Akkutausch erleichtern.

Trotz dieser Änderung verspricht Sennheiser weiterhin eine Laufzeit von bis zu 57 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Auch das Transportetui wurde überarbeitet und fällt laut Hersteller rund 20 Prozent kleiner aus als beim Vorgänger. Zum Lieferumfang gehören außerdem ein USB-C-Ladekabel sowie ein 3,5 Millimeter Audiokabel für den kabelgebundenen Betrieb, etwa im Flugzeug oder am Rechner.

Ab Werk unterstützt der MOMENTUM 5 Wireless Bluetooth 5.4. Die Hardware soll jedoch bereits für Bluetooth 6 vorbereitet sein und die neue Funktechnik später per Firmware Update erhalten.

Der MOMENTUM 5 Wireless ist ab sofort in den Farben Schwarz, Weiß und Denim erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt in Deutschland 399,90 Euro.