Pages, Numbers, Keynote: Apple warnt vor Datenverlust beim Umstieg

Mit der Einführung von Keynote, Pages und Numbers in Version 15.1 stellt Apple seine Büroanwendungen auf eine neue technische Basis. Wie berichtet werden die Anwendungen auf dem Mac nicht mehr als klassisches Update verteilt, sondern erscheinen als eigenständige Apps im App Store.

Apple hat nun ein Support-Dokument veröffentlicht, das beschreibt, wie Nutzer bestehender iWork-Installationen korrekt auf die neuen Versionen wechseln und dabei Funktionsverluste vermeiden.

Der Versionssprung steht im Zusammenhang mit dem neuen „Apple Creator Studio“-Abo, in dem Apple erweiterte Varianten seiner Kreativ- und Office-Apps bündelt. Für Anwender bedeutet dies, dass Keynote, Pages und Numbers 15.1 parallel zu den bisherigen Versionen im Programme-Ordner liegen können und nicht automatisch deren Einstellungen übernehmen.

Passwortgeschützte Dokumente richtig übernehmen

Besonders wichtig ist der Umgang mit passwortgeschützten Dateien. Apple weist darauf hin, dass gespeicherte Dokumentenpasswörter nur dann korrekt in die neuen Apps übernommen werden, wenn zuvor mindestens Version 14.5 installiert und einmal geöffnet wurde. Nutzer, die noch mit Version 14.4 oder älter arbeiten, sollen deshalb zunächst manuell auf 14.5 aktualisieren. Erst danach empfiehlt Apple den Download der neuen 15.1-Apps aus dem App Store.

Wird dieser Zwischenschritt ausgelassen, gehen die gespeicherten Passwörter verloren. In diesem Fall müssen sie für jedes geschützte Dokument erneut eingegeben werden. Apple betont außerdem, dass es genügt, die alten Apps einmal vor oder nach der Installation von Version 15.1 zu starten, um die Übernahme auszulösen.

Änderungen bei „Zuletzt benutzt“

Nach dem Umstieg können weitere Einschränkungen auftreten. Dokumente, die mit iWork 14.4 oder älter erstellt wurden, erscheinen nicht automatisch im Menü „Zuletzt benutzt“ der neuen Apps oder im Kontextmenü des Dock. Sie lassen sich aber weiterhin über den Öffnen-Dialog im Finder aufrufen und tauchen nach erneutem Öffnen nach und nach wieder in der Liste auf.

Eigene Vorlagen und Formen werden nur dann übernommen, wenn iCloud für die jeweiligen Apps aktiviert ist. In Pages müssen Verknüpfungen aus der früheren Serienbrief-Funktion manuell neu gesetzt werden. Zudem setzt das Öffnen von Notizen aus der Notizen-App in Pages 15.1 macOS 26 Tahoe oder neuer voraus.

Apple weist abschließend darauf hin, dass die alten Versionen nach erfolgreichem Umstieg gelöscht werden können, um Speicherplatz freizugeben. Bleiben beide App-Generationen installiert, kann es bei gemeinsam bearbeiteten Dokumenten zu doppelten Mitteilungen kommen.

Mehr zum Thema: