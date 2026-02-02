Richtige Update-Reihenfolge beachten
Pages, Numbers, Keynote: Apple warnt vor Datenverlust beim Umstieg
Mit der Einführung von Keynote, Pages und Numbers in Version 15.1 stellt Apple seine Büroanwendungen auf eine neue technische Basis. Wie berichtet werden die Anwendungen auf dem Mac nicht mehr als klassisches Update verteilt, sondern erscheinen als eigenständige Apps im App Store.
Apple hat nun ein Support-Dokument veröffentlicht, das beschreibt, wie Nutzer bestehender iWork-Installationen korrekt auf die neuen Versionen wechseln und dabei Funktionsverluste vermeiden.
Der Versionssprung steht im Zusammenhang mit dem neuen „Apple Creator Studio“-Abo, in dem Apple erweiterte Varianten seiner Kreativ- und Office-Apps bündelt. Für Anwender bedeutet dies, dass Keynote, Pages und Numbers 15.1 parallel zu den bisherigen Versionen im Programme-Ordner liegen können und nicht automatisch deren Einstellungen übernehmen.
Passwortgeschützte Dokumente richtig übernehmen
Besonders wichtig ist der Umgang mit passwortgeschützten Dateien. Apple weist darauf hin, dass gespeicherte Dokumentenpasswörter nur dann korrekt in die neuen Apps übernommen werden, wenn zuvor mindestens Version 14.5 installiert und einmal geöffnet wurde. Nutzer, die noch mit Version 14.4 oder älter arbeiten, sollen deshalb zunächst manuell auf 14.5 aktualisieren. Erst danach empfiehlt Apple den Download der neuen 15.1-Apps aus dem App Store.
Wird dieser Zwischenschritt ausgelassen, gehen die gespeicherten Passwörter verloren. In diesem Fall müssen sie für jedes geschützte Dokument erneut eingegeben werden. Apple betont außerdem, dass es genügt, die alten Apps einmal vor oder nach der Installation von Version 15.1 zu starten, um die Übernahme auszulösen.
Änderungen bei „Zuletzt benutzt“
Nach dem Umstieg können weitere Einschränkungen auftreten. Dokumente, die mit iWork 14.4 oder älter erstellt wurden, erscheinen nicht automatisch im Menü „Zuletzt benutzt“ der neuen Apps oder im Kontextmenü des Dock. Sie lassen sich aber weiterhin über den Öffnen-Dialog im Finder aufrufen und tauchen nach erneutem Öffnen nach und nach wieder in der Liste auf.
Eigene Vorlagen und Formen werden nur dann übernommen, wenn iCloud für die jeweiligen Apps aktiviert ist. In Pages müssen Verknüpfungen aus der früheren Serienbrief-Funktion manuell neu gesetzt werden. Zudem setzt das Öffnen von Notizen aus der Notizen-App in Pages 15.1 macOS 26 Tahoe oder neuer voraus.
Apple weist abschließend darauf hin, dass die alten Versionen nach erfolgreichem Umstieg gelöscht werden können, um Speicherplatz freizugeben. Bleiben beide App-Generationen installiert, kann es bei gemeinsam bearbeiteten Dokumenten zu doppelten Mitteilungen kommen.
Sowas wird Tage nach der Bereitstellung bekannt gegeben. Warum nicht vorher?
Sie wussten es selbst nicht. Hat keiner mit alten Versionen getestet ;)
Welch ein Elend :(
Kann man dann alte passwortgeschütze Dateien mit der neuen Version einfach öffnen, wenn die Passwörter verloren gehen? So ganz verstehe ich das noch nicht.
Ich habe die Abo-Updates zum Anlass genommen die Apple Apps komplett zu löschen. Dann lieber Libre Office.
Was bin ich froh vorher auf Softmaker umgestiegen zu sein.
Eins muss ich sehr positiv feststellen. Das neue Pages verbraucht wesentlich weniger Batterie.
Ganz zu Beginn meiner Umstellung auf Mac bzw. das „Apple-Universum“ hatte ich auch mal Pages und Numbers genutzt. Aber keinen wirklichen Mehrwert gegenüber MS Office (Microsoft 365) erkannt und seitdem diese Office-Programme nie mehr angeschaut. Wird damit wirklich viel gearbeitet bzw. von den Usern genutzt?
Aus eigener Erfahrung:
Man sollte wichtige Dokumente jetzt erst in der alten, dann in der neuen Verson öffnen. Ich hatte vor Jahren das Problem, dass plötzlich MacDraw Dateien, die vorher problemlos waren, nicht mehr dargestellt werden konnten. Ursache war damals die Umstellung von QuickDraw Codecs auf Mac OS X Codecs. Bei solchen großen Umstellungen sollte man das prüfen, so lange die Infos und Tools frisch sind. In ein oder zwei Jahren wird man die Konvertierung nicht mehr brauchen und irgendwann wird es sie nicht mehr geben. Wenn man es dann erst merk wird der Aufwand heftig: alten Rechner finden, richtige Software installieren etc. Und man kann keinen mehr fragen, weil alle schon beim übernächsten Thema sind.