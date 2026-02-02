Netflix: KI-Klauseln sorgen für Widerstand bei Synchronsprechern

Die Diskussion um den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Synchronisation erreicht eine neue Stufe. Nachdem sich zuletzt einzelne Sprecher öffentlich gegen KI-Stimmen ausgesprochen hatten, meldet sich nun auch der Branchenverband VDS mit deutlicher Kritik an aktuellen Vertragsregelungen von Netflix zu Wort.



Im Zentrum steht die Frage, unter welchen Bedingungen Sprachaufnahmen künftig für KI-Zwecke genutzt werden dürfen und welche Rechte den Beteiligten dabei zustehen.

Streit um KI-Training und Rechteabtretung

Nach Darstellung des Verbands enthalten neue Netflix-Verträge eine Klausel, die es dem Streaminganbieter erlaubt, Sprachaufnahmen für das Training von KI-Systemen zu verwenden. Eine gesonderte Vergütung für diese Nutzung ist demnach nicht vorgesehen.

Sprecher müssten ihre Zustimmung erteilen, um weiterhin an aktuellen Produktionen mitwirken zu können. Der Verband sieht darin einen Eingriff in grundlegende Rechte der Kunstschaffenden.

Die deutsche Synchronisation bzw. generell Synchronisation darf niemals von KI Stimmen übernommen werden. Wir haben hier in Deutschland mit die besten Synchronsprecher der Welt. Keine KI kann Emotionen genauso auslösen, wie echte Menschen. Guck euch die Datteltäter Disney Videos… pic.twitter.com/CAVmwpW1iO — julian98 (@brunjuli1998) March 22, 2025

Sprachaufnahmen seien eng mit der Person verbunden und könnten nicht mit klassischen Verwertungsrechten gleichgesetzt werden. Eine Nutzung als Trainingsmaterial ermögliche zudem die Erstellung künstlicher Stimmen und digitaler Nachbildungen, die langfristige Auswirkungen auf den Beruf haben könnten.

Der VDS verweist in diesem Zusammenhang auf frühere Fälle, in denen KI-Synchronisation auf Kritik gestoßen war. Zuletzt hatte eine automatisiert erstellte deutsche Tonspur bei Prime Video für Beschwerden gesorgt und wurde nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen. Auch deshalb fordert der Verband klare und rechtssichere Regeln, bevor KI-Verfahren flächendeckend eingesetzt werden.

Bei Prime musste man erste KI-Tonspuren wieder zurückziehen

Verband hat Gutachten beauftrag

Trotz der Kritik betont der Verband die langjährige Zusammenarbeit mit Netflix und spricht von einem grundsätzlich partnerschaftlichen Verhältnis. Um eine tragfähige Lösung zu erreichen, hat der VDS ein unabhängiges juristisches Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses soll die neuen Vertragsklauseln unter anderem im Hinblick auf Datenschutz, Urheberrecht und die europäische KI-Verordnung prüfen.

Auf dieser Grundlage will der Verband in Verhandlungen eintreten und eine Regelung erarbeiten, die sowohl den rechtlichen Anforderungen als auch den Interessen der Sprecher gerecht wird.