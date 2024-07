Itsycal für macOS: Beliebte Kalender-App mit Funktionen

Der beliebte Menüleisten-Kalender Itsycal hat mit der neuen Version 0.15.4 weitere Updates erhalten, die sowohl Standardnutzer als auch fortgeschrittene Anwender ansprechen dürften. Die Aktualisierung steht wie gewohnt kostenfrei auf der Webseite des Entwicklers zum Download bereit.

Tage ohne Termine anzeigen

Eine der wichtigsten Neuerungen in Itsycal 0.15.4 ist die Möglichkeit, in der Agenda-Ansicht auch Tage anzuzeigen, an denen keine Ereignisse geplant sind. Diese leeren Tage werden zurückhaltend dargestellt, sodass der Fokus auf den Tagen mit Terminen bleibt. Die neue Einstellung soll Nutzern helfen, eine bessere Übersicht über die Tagesplanung der bevorstehenden Wochen zu erhalten.

Zusätzlich gibt es eine neue versteckte Einstellung, mit der man den Rahmen um den aktuellen Monat im Kalender deaktivieren kann. Diese Änderung kann über das Terminal vorgenommen werden und ist besonders für Nutzer interessant, die eine minimalistische Darstellung bevorzugen.

defaults write com.mowglii.ItsycalApp DoNotDrawOutlineAroundCurrentMonth -bool YES

Weitere Anpassungen betreffen die Navigation innerhalb der App. Die Tastaturnavigation im neuen Ereignis-Popover wurde verbessert, sodass das Wechseln zwischen Feldern mit Tab und Shift-Tab nun reibungslos funktioniert. Zudem wurde ein Problem, das im Zusammenhang mit dem Öffnen der Kalender-App auftrat, zumindest teilweise behoben.

Itsycal zeigt alle iCloud-Kalender an

Bereits in den jüngsten Vorgängerversionen wurden zahlreiche praktische Funktionen eingeführt. So können Nutzer beim Erstellen neuer Kalenderereignisse nun auch URLs eintragen und ein akustisches Signal zur vollen Stunde aktivieren. Der „Stundenpiep“ war zuvor ebenfalls nur über einen Terminal-Befehl zugänglich, kann nun aber direkt in den Einstellungen aktiviert werden.

Im Laufe der Jahre hat sich Itsycal zu unserer favorisierten Kalenderlösung entwickelt, die wir dauerhaft in der Menüleiste eingeblendet haben und immer erst hier nachschauen, ehe wir zu Apples offizieller Kalender-Applikation greifen. Die Anwendung synchronisiert sich nahtlos mit dem in macOS integrierten iCloud-Kalender und bietet eine kompakte Übersicht aller anstehenden Termine.