Nach 37 Jahren: Netzwerk-Ausrüster AVM in neuen Händen

Dass die Gründer des Berliner Netzwerkausrüsters AVM am Aufbau einer Nachfolgeregelung gearbeitet haben, war schon länger kein Geheimnis mehr. Heute nun kommuniziert der 1986 in Berlin gegründete FRITZ!Box-Hersteller, wie es mit der Firma weitergehen soll.

Imker Capital Partners übernimmt

Der Risikokapitalanleger Imker Capital Partners hat die Mehrheit der AVM-Geschäftsanteile übernommen. Die Gründer sollen dem Unternehmen zwar noch als Gesellschafter und Beiräte erhalten bleiben, allerdings nur noch mit einem Minderheitsanteil.

Imker Capital Partners beschreibt sich selbst als einen Investor mit Fokus auf private und öffentliche Anlagen, der seinen Schwerpunkt in Europa sieht. Man habe einen flexiblen Investitionsansatz, der es dem Unternehmen ermögliche, in verschiedenen Branchen zu investieren.

„Verstärkte Internationalisierung“

Johannes Nill, CEO und Sprecher der AVM-Geschäftsführung, betont, dass der neue Investor plane, den bisherigen Erfolg von AVM fortzuführen und die Vorstellungen zur Zukunft von AVM teilt. Das Engagement von Imker sei ein bedeutender Schritt in der Geschichte des Unternehmens und könnte die Fähigkeit von AVM zur Entwicklung neuer Lösungen fördern. AVM plant, durch die Einführung neuer Produkte und eine verstärkte Internationalisierung zu wachsen.

AVM ist in Europa als einer der führenden Hersteller von Produkten für die Breitband-Kommunikation bekannt. Vor allem die unter der Marke FRITZ! vertriebenen Produkte haben sich in den zurückliegenden 37 Jahren am Markt etabliert. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 580 Millionen Euro und beschäftigt inzwischen fast 900 Mitarbeitende.

AVM selbst spricht in der Außenkommunikation weder von einer Übernahme noch von einem Verkauf und betont, dass es sich bei dem Eintritt von Imker Capital Partners um einen „Generationswechsel“ handele, der dem Bestreben der AVM-Gründer folgt, die Unternehmensführung geordnet in neue Hände zu übergeben und gleichzeitig die langfristige Entwicklung sicherzustellen.