iPod Pro Max: Kostenlose Mac-App synchronisiert alte iPods

Wer noch einen klassischen iPod besitzt, bekommt mit iPod Pro Max ein neues Werkzeug, um den alten Musikplayer auch an aktuellen Macs weiterzuverwenden. Die kostenlose Anwendung übernimmt die Synchronisation von Musik, Videos, Podcasts und Fotos, ohne dafür auf iTunes angewiesen zu sein. Entwickler Stephen Robles stellt die Software als Open-Source-Projekt bereit.

Den iPod Classic sieht man wieder öfter

Die App liegt derzeit in Version 1.0.2 vor, benötigt mindestens macOS 15 und wird direkt über die Webseite des Entwicklers verteilt. Sie ist von Apple signiert und notarisiert. Angeschlossene iPods erscheinen in der Seitenleiste, sofern sie sich über USB als Laufwerk einbinden lassen.

Musik, Podcasts und Videos übertragen

Anders als einfache Kopierprogramme schreibt iPod Pro Max direkt in die Musikdatenbank des angeschlossenen Players. Dadurch erscheinen übertragene Inhalte in den gewohnten Menüs. Musik lässt sich aus Apples Musik-App übernehmen oder als Datei hinzufügen. MP3, AAC, Apple Lossless, WAV und AIFF werden direkt übertragen, während die Software FLAC und andere nicht unterstützte Formate automatisch in AAC konvertiert.

iPod Pro Max bietet den Song-Abgleich ohne iTunes

Auch Videos lassen sich hinzufügen. Die Anwendung wandelt diese bei Bedarf in das vom iPod unterstützte H.264-Format mit 320 × 240 Pixeln um. Podcasts können über Apples Podcast-Verzeichnis oder eigene RSS-Adressen abonniert werden. Neue Folgen lädt die App automatisch herunter. Bei kompatiblen Geräten werden zudem Fotos und Alben übertragen.

Die Synchronisation funktioniert teilweise auch in Gegenrichtung. Wiedergabezähler, Bewertungen und Wiedergabepositionen von Podcasts gelangen zurück auf den Mac. Vorhandene Musik auf dem iPod bleibt standardmäßig erhalten.

Ältere Generationen werden bevorzugt

Die vollständige Unterstützung konzentriert sich auf ältere Modelle wie den iPod Video, die ersten beiden nano-Generationen, den iPod mini und die ursprünglichen Clickwheel-Geräte. Beim iPod classic sowie beim nano der dritten und vierten Generation gilt die Kompatibilität noch als experimentell. Neuere nanos, der shuffle und der iPod touch werden nicht unterstützt.

Die Song-Ansicht von iPod Pro Max

Mit iPod Pro Max wächst die Auswahl an Werkzeugen für die wiederentdeckten Musikplayer. Erst im August haben wir PodCenter vorgestellt, das ebenfalls lokale Musiksammlungen verwaltet, allerdings 19,99 Dollar kostet. iPod Pro Max ist dagegen kostenlos und stellt seinen Quellcode unter der MIT-Lizenz auf GitHub bereit.

Eine Grenze bleibt allerdings bestehen: Titel aus einem laufenden Apple-Music-Abonnement lassen sich wegen ihres Kopierschutzes nicht übertragen. Gekaufte Musik und eigene Audiodateien funktionieren dagegen problemlos.