Nach Plünderungen: Apple Stores in Frankreich geschlossen

Zum Verkaufsstart des iPhone Duo am kommenden Freitag öffnet der Apple Store im französischen Lille bereits um 8 Uhr morgens. Zwei Stunden früher als gewöhnlich. Ob der Andrang zum Marktstart diesmal wie gewohnt stattfinden kann, bleibt allerdings abzuwarten. Die Filiale gehört zu mehreren Apple-Geschäften, die am Wochenende bei schweren Ausschreitungen in Frankreich geplündert wurden. Am heutigen Dienstag bleibt der Standort vollständig geschlossen.

Apple Lille: Einer der betroffenen Stores

Neben der Filiale in Lille traf es am Samstag auch den Apple Store Sainte-Catherine in Bordeaux. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Videos zeigen vermummte Personen, die in die Geschäfte eindringen und mit iPhones, iPads und Macs wieder herauskommen. Wie viele Geräte entwendet wurden und wie hoch der entstandene Schaden ausfällt, ist bislang nicht bekannt.

Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten

Die Übergriffe ereigneten sich am Rande landesweiter Demonstrationen, bei denen Hunderttausende Menschen Anfangs vor allem gegen steigende Lebenshaltungskosten und schlechte Bedingungen im Bildungswesen protestierten. Während die Kundgebungen überwiegend friedlich verliefen, kam es in mehreren Städten zu schweren Ausschreitungen, Brandstiftungen und Angriffen auf Geschäfte.

Betroffen waren neben Apple auch Filialen anderer Handelsketten, darunter Fnac, Decathlon und H&M. Nach Angaben der Tagesschau wurden landesweit mehr als 2.000 Menschen festgenommen. In Städten wie Paris, Lyon und Lille verhängten die Behörden zeitweise nächtliche Ausgangsbeschränkungen.

Gestohlene Geräte lassen sich sperren

Apple kann gestohlene Geräte aus der Ferne deaktivieren und damit eine weitere Nutzung verhindern. Das Unternehmen hat diese Möglichkeit bereits bei früheren Plünderungen eingesetzt. Betroffene iPhones zeigten damals Warnmeldungen an, die auf ihre Herkunft hinwiesen und eine Rückgabe verlangten.

Für Bordeaux ist die Situation nicht neu. Bereits während der Gelbwesten-Proteste im Dezember 2018 wurde derselbe Apple Store geplündert. Damals konnte die Filiale ihren regulären Betrieb allerdings schnell wieder aufnehmen.

In Lille sieht Apples aktueller Öffnungszeitenplan eine Wiedereröffnung am Mittwoch um 10 Uhr vor. Für Freitag, den 23. Oktober, sind Sonderöffnungszeiten von 8 bis 19:30 Uhr eingetragen. Apple weist darauf hin, dass einzelne Dienstleistungen wie die Genius Bar bei abweichenden Öffnungszeiten möglicherweise nicht verfügbar sind. Mit Dank an René!