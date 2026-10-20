Briefporto ab 2027: Deutsche Post legt 1,15 Euro fest

Die Deutsche Post macht aus der bislang diskutierten Portoerhöhung einen konkreten Preisplan. Ab dem 1. Januar 2027 soll der Standardbrief 1,15 Euro statt 95 Cent kosten. Damit nutzt das Unternehmen den von der Bundesnetzagentur in Aussicht gestellten Spielraum für Preiserhöhungen von durchschnittlich 20,35 Prozent bei Briefen weitgehend aus. Die abschließende Genehmigung steht allerdings noch aus.

Ab Januar braucht es wieder neue Briefmarken

Erst vor wenigen Tagen hatten wir über den möglichen Sprung auf 1,15 Euro berichtet. Jetzt legt die Post ihre geplanten Tarife fest. Auch Postkarten, Kompakt-, Groß- und Maxibriefe sollen teurer werden. Für einen Standardbrief ins Ausland nennt das Unternehmen künftig 1,45 Euro. Die Preise sollen bis Ende 2028 gelten.

Weniger Briefe, höhere Kosten

Die Post begründet den Aufschlag mit sinkenden Sendungsmengen und steigenden Ausgaben für Personal, Energie und Infrastruktur. Briefkästen und Filialen müssen dennoch flächendeckend vorgehalten werden. Als Vergleich führt sie einen europäischen Durchschnittspreis von 1,52 Euro für Standardbriefe an.

Die neuen Porto-Preise sollen bis Ende 2028 gelten

Bereits Anfang 2025 stieg das Porto von 85 auf 95 Cent. Nun kommen weitere 20 Cent hinzu. Die Post beziffert die durchschnittliche Mehrbelastung privater Haushalte durch die geplanten Anpassungen auf rund 75 Cent im Monat. Neue Preise für Privatkundenpakete will sie erst später nennen.

Päckchen erhalten Sendungsverfolgung

Mit dem Jahreswechsel ändert die Post auch ihre Versandformate. Der Großbrief darf künftig bis zu drei Zentimeter dick und ein Kilogramm schwer sein. Beim Maxibrief steigt das zulässige Gewicht auf zwei Kilogramm, zugleich wachsen die erlaubten Maße. Den nationalen Maxibrief mit Zusatzentgelt streicht die Post.

Die neuen Preise für internationale Sendungen

Päckchen erhalten ab Januar standardmäßig eine Sendungsverfolgung und eine Haftung bis 20 Euro. Im Gegenzug sinkt ihr zulässiges Höchstgewicht auf ein Kilogramm. Für den internationalen Dokumentenversand führt die Post außerdem einen Midibrief bis 500 Gramm ein.

Die neue Preisübersicht der Deutschen Post liegt bereits vor. Für Geschäftskundenpakete kündigt das Unternehmen ebenfalls höhere Entgelte an. Ab Frühjahr 2027 sollen Geschäftskunden zudem Pakete ohne vorherige Registrierung der Empfänger an Packstationen liefern lassen können.