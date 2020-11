iPhone-Apps auf dem Mac: Das Trackpad als Touchscreen

Seit dem Verkaufsstart der M1-Macs lassen sich alle im Mac App Store erhältlichen iPhone und iPad-Applikationen auch auf dem Rechner installieren und nutzen – vorausgesetzt deren Entwickler haben der Bereitstellung im Mac App Store nicht widersprochen. Spätestens seit gestern Abend wisst ihr, wie sich die Apps auch trotzt aktiven Widerspruchs der Entwickler auf dem App starten und einsetzen lassen.

Touch Alternativen: Müssen in jeder App einzeln aktiviert werden

Touch Alternativen statt Touchscreen

Und so nett die kleinen iOS-Apps auf dem großen Bildschirm auch sind: für den richtig flüssigen Einsatz fehlt dem Mac schlicht ein berührungsempfindlicher Bildschirm. Die Touchscreen-Steuerung der Mobil-Anwendungen ist schlicht nicht möglich.

Zwei Finger zum Zoomen

Damit dies nicht ganz so doch auffällt bietet Apple sogenannte „Touch Alternativen“ an. Eine Auswahl an Kurzbefehlen und Zusatztasten, die die Nutzung von iOS-Anwendungen auf dem Rechner verbessern sollen. Diese müssen in der Mac-Menüleiste mit dem Setzen eines Häkchens aktiviert werden. Anschließend könnt ihr folgende Touch Alternativen nutzen.

Tippen per Leertaste : Der Druck auf die Leertaste für einen Tap in der Bildschirm-Mitte der offenen iOS-Applikation aus. Der Doppelte Anschlag einen Doppeltap.

: Der Druck auf die Leertaste für einen Tap in der Bildschirm-Mitte der offenen iOS-Applikation aus. Der Doppelte Anschlag einen Doppeltap. Streichen per Pfeiltaste : Das Drücken der Pfeiltasten streichen von der Mitte der geöffneten Anwendung in die jeweiligen Himmelsrichtungen.

: Das Drücken der Pfeiltasten streichen von der Mitte der geöffneten Anwendung in die jeweiligen Himmelsrichtungen. Ziehen per Maus und Trackpad : Das Scrollen auf Maus und Trackpad wird von der iOS-App wie ein Ziehen interpretiert, das auf dem Trackpad in alle Himmelsrichtungen mit der Maus nur nach oben und unten funktioniert.

: Das Scrollen auf Maus und Trackpad wird von der iOS-App wie ein Ziehen interpretiert, das auf dem Trackpad in alle Himmelsrichtungen mit der Maus nur nach oben und unten funktioniert. Multi-Touch: Wer für die Bedienung der offenen iPhone-App mehrere Finger benötigt kann die Option-Taste gedrückt halten und verwandelt das Trackpad so in einen virtuellen Touchscreen, der alle neun noch freien Finger erkennt und interpretiert.

Vier Finger zum Malen