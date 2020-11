Mac-Terminal-Tipp: Touch ID für sudo-Befehle einrichten

Hin und wieder verschlägt es Mac-Anwender auch in das Terminal ihrer Maschinen. Hier lassen sich Befehle in Windeseile umsetzen, die mit Trackpad und Mauszeiger mehrere Minuten in Anspruch nehmen würden und in der bunten Benutzeroberfläche von macOS stellenweise nur schwer oder gar nicht zu realisieren sind.

Im Terminal zugange, müssen die gleichen Anwender nicht selten auch den sudo-Befehl abfeuern, um ausgewählte Kommandos mit besonderer Autorität abzusetzen.

Apple hat schon alles vorbereitet

Allerdings: Wer den sudo-Befehl im Terminal nutzt, muss anschließend sein Admin-Passwort eingeben. Dies gilt auch für Macs, die über den Fingerabdruckscanner Touch ID verfügen – also etwa für das neue MacBook Air.

Eine umständliche Entscheidung Apples, die sich mit wenigen Handgriffen deutlich bequemer gestalten lässt. Die Vorarbeit hat Apple bereits geleistet und ein sogenanntes „Pluggable Authentication Modules“ (PAM) erstellt, dessen Nutzung ihr nur noch aktivieren müsst.

Touch ID für sudo aktivieren

Öffnet dafür ein Terminal-Fenster und navigiert euch in das Verzeichnis /etc/pam.d/. Hier öffnet ihr die sudo-Datei in einem Kommandozeilen-Texteditor eurer Wahl und nutzt für diesen Eingriff selbstredend auch das sudo-Kommando. Also etwa: sudo nano sudo

Unterhalb der ersten Zeile fügt ihr die folgende Zeile ein und gebt so zu verstehen, dass euch das Touch ID-Modul zur Legitimierung des sudo-Befehls ausreicht:

auth sufficient pam_tid.so

Speichert die Datei und schließt das Terminal. Die nötigen Vorkehrungen sind nun getroffen. Bei der nächsten Nutzung des sudo-Befehls wartet der Mac jetzt auf euren Fingerabdruck und fordert euch nicht mehr auf das ellenlange Admin-Passwort einzugeben. Aber keine Sorge: Dieses lässt sich auch nach dem Eingriff weiter benutzen.



Nicht ordentlich eingerückt, aber funktional