iPad 10 und iPad Pro: Neue Apple-Tastatur und die neuen Modelle im Video

Apples neues Magic Keyboard Folio für das iPad der zehnten Generation ist ausschließlich in Weiß zum Preis von 299 Euro erhältlich. Alternativ dazu gibt es auch wieder ein für das neue iPad passendes Smart Folio , das in den Farben Weiß, Blau, Rot und Gelb zum Preis von 99 Euro angeboten wird.

Als neues Zubehör bietet Apple mit dem Magic Keyboard Folio jetzt einen Ableger des für das iPad Pro und das iPad Air erhältlichen Magic Keyboard für das gewöhnliche iPad an. Die Tastaturerweiterung im Textildesign besteht aus einem abnehmbaren Schutz für die Rückseite und einer Tastatur. Beide Komponenten lassen sich magnetisch am neuen iPad der zehnten Generation befestigen, der Deckel für die Rückseite ist zusätzlich auch als einstellbare Stütze verwendbar.

