iPad jetzt ohne Home-Taste und in vier Farben

Das neue iPad selbst lässt sich ab sofort bestellen und wird vom 26. Oktober an ausgeliefert. Das Gerät ist in Deutschland ab 579 Euro erhältlich, mit Cellular-Unterstützung werden mindestens 779 Euro fällig. Um weiterhin eine günstige Einstiegsoption zu bieten, wird es das Vorgänger-iPad der 9. Generation weiterhin ab 429 Euro zu kaufen geben.

Der durch den Wegfall der Home-Taste eingesparte Raum ermöglicht es, dem iPad ein wenig mehr Bildschirmgröße zu spendieren. Statt bislang 10,2 Zoll ist das iPad jetzt mit einem 10,9 Zoll großen Bildschirm ausgestattet. Apple nimmt das neue „All-Screen-Design“ dann auch gleich zum Anlass, das iPad in ein überarbeitetes und nun in den Farben Blau, Pink, Gelb oder Silber erhältliches Gehäuse zu stecken.

Insert

You are going to send email to