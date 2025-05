Tim Cook als kritikloser Fürsprecher für Trump

Apple befindet sich angesichts der Politik der derzeitigen US-Regierung sicher nicht in einer einfachen Lage. Von außen betrachtet ist es dennoch verwunderlich, wie kritiklos sich Tim Cook gegenüber Donald Trump präsentiert.

Am Wochenende hat die amerikanische Regierung den Apple-Chef als Fürsprecher für ihre Politik präsentiert und ein zwei Minuten langes Video veröffentlicht, in dem Cook unter anderem die Leistung des derzeitigen Präsidenten würdigt.

Während Cook die Amtseinführung von Donald Trump durch eine Millionenspende unterstützt hat und zusammen mit weiteren Vorstandsvorsitzenden von amerikanischen Tech-Giganten selbst vor Ort war, war er bei einem aktuellen Treffen zwischen dem US-Präsidenten und einer Gruppe von Wirtschaftsvertretern zwar direkt nicht vor Ort, jedoch Form eines Videostreams mit dabei.

Cook hat im Rahmen seiner Ansprache betont, dass Apple ein von Grund auf amerikanisches Unternehmen sei und großen Wert darauf lege, die USA zu unterstützen. In diesem Zusammenhang hat der Apple-Chef dann nochmals betont, dass Apple in den nächsten vier Jahren Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten tätigen will. Neben dem Ausbau von Teams und Standorten in mehreren Bundesstaaten gehöre dazu auch eine neue Fabrik für fortschrittliche KI-Server in Texas. Zudem verdopple Apple die finanziellen Mittel, um amerikanische Unternehmen beim Ausbau moderner Fertigungszentren zu unterstützen.

„Apple ist stolz, seinen Beitrag zu leisten“

Bereits jetzt arbeite Apple mit mehr als 9.000 Zulieferern in allen 50 Bundesstaaten zusammen und beziehe zahlreiche Komponenten, etwa für Face ID oder das iPhone-Glas, von amerikanischen Firmen. Im laufenden Jahr will Apple Prozessoren im Wert von 19 Milliarden Dollar aus den USA beziehen. Für die Produktion ist in erster Linie der taiwanische Hersteller TSMC verantwortlich, der inzwischen mehrere Produktionsstätten im Heimatland von Apple betreibt.

Abschließend zeigt sich Tim Cook optimistisch mit Blick auf die Zukunft der amerikanischen Innovationskraft. Apple sei stolz darauf, hier einen Beitrag zu leisten.