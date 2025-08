Neu von SwitchBot: Stehlampe und Lichtstreifen mit Matter

Der japanische Smart-Home-Ausrüster SwitchBot, der uns kürzlich mit seinem empfehlenswerten Matter-Türschloss überzeugen konnte, erweitert mit seiner neuen LED-Stehlampe und einem überarbeiteten LED-Lichtstreifen sein Angebot an Matter-fähigen Beleuchtungslösungen.

Beide Geräte lassen sich über Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und andere Plattformen steuern und fügen sich damit in bestehende Smart-Home-Umgebungen ein. Für die Nutzung ist jeweils ein Matter-kompatibler Hub erforderlich, etwa ein Apple TV oder ein Google Nest-Gerät.

Die SwitchBot Stehlampe setzt auf ein 3-in-1-Lichtsystem mit RGB-, Warmweiß- und Kaltweiß-LEDs. Nutzer können Helligkeit und Farbtemperatur flexibel einstellen und aus verschiedenen voreingestellten Szenen wählen. Zusätzlich stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Verfügung. Die Steuerung ist sowohl per App als auch über eine Fernbedienung möglich.

Durch ihre Bauweise kann die Lampe sowohl stehend als auch liegend verwendet werden. Eine Musik-Synchronisation ermöglicht es, das Licht automatisch an den Rhythmus von Musik oder Gaming-Sound anzupassen. In Kombination mit anderen SwitchBot-Geräten wie Tür- und Bewegungssensoren lässt sich die Stehlampe in automatisierte Abläufe einbinden. Die Stehlampe wird zu einem Preis von 67,99 Euro in den Markt eingeführt.

LED-Lichtstreifen mit Musikmodus

Auch der neue LED-Streifen mit einer Länge von fünf Metern unterstützt das Matter-Protokoll. Er arbeitet mit einer Dichte von 72 LEDs pro Meter und deckt den RGB-Bereich sowie beide Weißtöne mit separaten Lichtquellen ab.

Die Lichttemperatur kann zwischen 2700 und 6500 Kelvin eingestellt werden. In Kombination mit der SwitchBot-App lassen sich individuelle Szenen und Zeitpläne einrichten. Die Helligkeit ist stufenlos regelbar. Der Streifen eignet sich für indirekte Beleuchtung an Möbeln, Wänden oder Bildschirmen. Dank integriertem Mikrofon reagiert er ebenfalls auf Musik und Geräusche.

Der Lichtstreifen ist nach IP44 spritzwassergeschützt und für eine Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden ausgelegt. Er lässt sich alle acht Zentimeter kürzen und wird mit rückseitigem Klebestreifen geliefert, der eine einfache Montage ermöglicht. Der Lichtstreifen wird zum Einführungspreis von 32,99 Euro angeboten.