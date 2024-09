Inside Apple Park: Einblicke und Antworten aus Apples Hauptquartier

Apple Park, das kreisrunde Hauptquartier Apples in Cupertino, ist nicht nur Arbeitsplatz für tausende Mitarbeiter und zentraler Veranstaltungsort der meisten Apple-Events, sondern inzwischen auch ein architektonisches Wahrzeichen, das viele Fragen aufwirft.

In einem aktuellen Video auf dem YouTube-Kanal „The Studio“ beantworten die beiden Technikjournalisten, Marques Brownlee und Brandon Havard, Fragen zu dem beeindruckenden Campus und geben seltene Einblicke hinter die Kulissen.

Zugang und Besucherzentrum

Der Zugang zu Apple Park ist stark reglementiert. Die Öffentlichkeit kann nur das Besucherzentrum betreten, das sich nicht im ringförmigen Hauptgebäude, sondern gegenüber befindet. Dort gibt es einen Store mit exklusiven Apple-Produkten, die nur an diesem Ort erhältlich sind. Die beiden Videomacher betonen, dass der Zutritt zum Hauptkomplex für Besucher nur im Rahmen spezieller Presseveranstaltungen möglich sei, zu denen man von Apple aktiv eingeladen werden muss.

Glas und Architektur

Apple Park ist berühmt für seine Glasarchitektur, was auch den hohen Reinigungsaufwand erklärt. So seien zahlreiche Mitarbeiter ausschließlich damit beschäftigt, die Glasflächen zu reinigen. Damit Besucher nicht versehentlich gegen die Glaswände laufen, sind diese teilweise mit Markierungen versehen. Ein weiteres Highlight ist das Steve Jobs Theater, dessen Dach aus einer speziellen, leichten Kohlefaserstruktur besteht und von vier Glasplatten getragen wird, die insgesamt 80 Tonnen Gewicht tragen sollen.



Klimatisierung und Beleuchtung

Die klimatischen Bedingungen im Steve Jobs Theater werden durch Luftauslässe im Boden reguliert, da herkömmliche Klimaanlagen in der Glasstruktur keinen Platz finden. Die Lichtversorgung bleibt ein Rätsel, da kaum sichtbare Kabel vorhanden sind. Es wird vermutet, dass die Stromzufuhr entweder durch minimalistische Verkabelung zwischen den Glasscheiben oder durch Solarpanels auf dem Dach realisiert wird.

Parkplätze und Kantine

Die Parkmöglichkeiten sind auf das Nötigste reduziert, um die Ästhetik des Geländes nicht zu beeinträchtigen. Viele Autos werden direkt in unterirdische Parkhäuser geleitet, was den Eindruck einer weitläufigen, grünen Landschaft bewahrt. In der Kantine von Apple Park wird eine Vielzahl an Gerichten angeboten, die regionale und internationale Spezialitäten umfassen. Die Qualität der Speisen wird jedoch unterschiedlich bewertet.

Wi-Fi und Murmeln

Die Wi-Fi-Abdeckung auf dem Gelände scheint hervorragend zu sein, dennoch kann es während größerer Events, bei denen zahlreiche Gäste und Medienvertreter anwesend sind, zu Engpässen kommen. Kurios ist der Hinweis auf spezielle Designelemente wie die Treppen, die über handgeschnitzte Handläufe verfügen und angeblich perfekt zum Herunterrollen von Murmeln geeignet sind.

Ein insgesamt sehenswertes Video.