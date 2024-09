Neat und Progressive: Zwei Download-Manager für den Mac

Für Mac-Nutzer, die ihre Downloads effizienter verwalten möchten, bieten sich mehrere Download-Manager an, die sich vollständig kostenlos laden und nutzen lassen und größere Datei-Downloads auch gang unabhängig vom Browser durchführen können.

Zu den bekanntesten Apps hierzulande zählt der JDownloader2, doch auch die freie Motrix-App für Direktlinks und Torrents gilt als beliebter Kandidat. Solltet ihr bislang noch nicht fündig geworden sein, dann empfehlen wir einen zusätzlichen Blick auf die beiden Mac-Apps Neat Download Manager und Progressive Downloader zu werfen.

Beide Anwendungen halten einige praktische Funktionen vor und können insbesondere dann hilfreich sein, wenn die Download-Performance ausgewählter Dateien im Browser mal nicht ausreicht.

Neat Download Manager

Der Neat Download Manager bietet verschiedene Funktionen, um Downloads zu beschleunigen und effizienter zu gestalten. Die Software segmentiert die herunterzuladenden Dateien und nutzt so die volle verfügbare Bandbreite, was zu einer höheren Download-Geschwindigkeit führen soll. Zu den weiteren Funktionen gehören die Möglichkeit, abgebrochene oder unterbrochene Downloads wieder aufzunehmen sowie Downloads zu pausieren und später fortzusetzen.

Die Integration in gängige Browser ermöglicht es, Downloads sofort aus diesen zu starten. Zudem können Nutzer die Bandbreite einzelner Downloads begrenzen und die heruntergeladenen Dateien in einer Benutzeroberfläche sortieren, die vollständige und unvollständige Downloads auflistet. Die Browser-Erweiterung der App ermöglicht es, Audio- und Videodateien auf Webseiten zu erkennen, variiert in ihrer Zuverlässigkeit aber stark von Seite zu Seite.

Progressive Downloader

Der Progressive Downloader verfolgt einen ähnlichen Ansatz und soll Downloads beschleunigen, indem die gesamte verfügbare Bandbreite genutzt wird. Die Anwendung lässt sich ab macOS Catalina einsetzen und bietet eine Integration mit allen gängigen Browsern.

Darüber hinaus verfügt der Progressive Downloader über einen eingebauten FTP/SFTP-Browser, mit dem Nutzer auf entfernte Dateien zugreifen und diese verwalten können. Die Anwendung ist zudem AppleScript- und Automator-kompatibel, was eine Automatisierung bestimmter Prozesse ermöglicht. Eine weitere Funktion erlaubt es, Downloads nur innerhalb bestimmter Zeitfenster auszuführen, was insbesondere bei der Verwaltung von großen Datenmengen nützlich sein kann.