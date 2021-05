Infuse 7 startet: Neue Version für Mac, Apple TV, iPad und iPhone

Gute zwei Jahre nach seiner letzten umfassenden Überarbeitung ist der beliebte Videoplayer Infuse jetzt in Version 7.0 erschienen und bietet neue Applikationen für Mac, Apple TV, iPad und iPhone zum Download an. Infuse greift auf Video-Sammlungen zu die auf Mac, PC, NAS oder in der Cloud gesichert sind und streamt diese, ohne dass dafür spezielle Server-Software vorausgesetzt werden würde.

Jetzt mit komplett neuer Mac-App

Größte Neuerung ist die eigenständige Anwendung für macOS, die nativ auf Intel-Macs und den neueren Maschinen mit M1-Prozessor läuft. Optimiert für macOS Big Sur, setzt die Mac-App auf das von den Mobil-Anwendungen bekannte Design und kann von bestehenden Pro-Nutzern eingesetzt werden, ohne das dafür weitere Kosten anfallen würden.

Überhaupt wird das gesamte 7er-Update als kostenlose Aktualisierung für zahlenden Bestandskunden angeboten, die für Infuse bereits in der Vergangenheit die 80 Euro teure, lebenslange Lizenz erworben haben und solche, die die Entwickler mit dem monatlichen 99-Cent-Abo oder dem jährliche Pro-Abo für 9,99 Euro unterstützen.

Listen und Design-Verbesserungen

Auf iOS und Apple TV hat Infuse 7 vor allem am Design gefeilt und tritt hier nun mit frisch gestalteten Bildschirmen an. Besonderes Augenmerk wurde dem Surfen in den verfügbaren Fernsehsendungen spendiert.

Der neue Startbildschirm der Anwendung gestattet jetzt das Hinzufügen spezifischer Inhalte über sogenannte „Listen“. Mit diesen können ihr etwa all jene Filme eurer Mediathek anzeigen, die in den 1980er-Jahren veröffentlicht wurden oder die kürzlich neu hinzugefügten.

Gratis-Jahr für Altkunden

Nutzer älterer Infuse-Versionen können Infuse 7 ein Jahr kostenlos ausprobieren. Habt ihr in der Vergangenheit Infuse 4, Infuse Pro 5 oder Infuse Pro 6 gekauft, dann sollte euch Version 7 beim Start eines neuen Jahresabonnements ein kostenlose Jahr als Gratis-Dreingabe anbieten.



