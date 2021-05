Profi-PDF-Editor „PDFpen“ jetzt in Version 13 erhältlich

Ziemlich auf den Tag genau ein Jahr nach Ausgabe von Version 12 hat das Software-Studio SMILE jetzt Version 13 ihres PDF-Editors PDFpen veröffentlicht und bietet diese abermals in einer regulären Version und in einer Pro-Ausgabe für anspruchsvollere Anwender an.

PDFpen 13 setzt auf eine umfassend aktualisierte Benutzeroberfläche, integriert verbesserte Funktion um Abschnitte im Dokument zu markieren und hervorzuheben und verspricht eine spürbare Verbesserung der so genannten MRC-Komprimierung, mit der sich PDF-Dokumente die über Grafik- und Textinhalte verfügen verkleinern und so für den E-Mail-Versand vorbereiten lassen. Pro-Benutzern wird zudem die Möglichkeit eingeräumt, Inhaltsverzeichniseinträge zu ersetzen.

Da PDFpen schon vor der Ausgabe des heutigen Upgrades als nahezu „feature complete“ bezeichnet werden durfte, können sich Bestandskunden Zeit mit dem Wechsel auf die neue Version lassen.

Nur wenig sichtbare Neuerungen

Zwar wirken die neuen Symbolisten frischer und auch die Farbwahl der Highlighter ist ein netter Neuzugang, den Upgrade-Preis von $35 können die überschaubaren Versions-Neuerungen aber nicht wirklich rechtfertigen. So beschränkt sich selbst das offizielle Changelog der Anbieter auf eine erstaunlich schmale Liste von nur fünf Feature-Neuzugängen in Version 13:

Neues intuitives UI-Design : Mit einer aktualisierten Symbolleiste, mit neuen Icons, einer Schriftenauswahl und einer barrierefreien Farbwahl.

: Mit einer aktualisierten Symbolleiste, mit neuen Icons, einer Schriftenauswahl und einer barrierefreien Farbwahl. Verbesserte Highlighter : Mit einfach auswählbaren, benutzerdefinierten Farben.

: Mit einfach auswählbaren, benutzerdefinierten Farben. Kleinere Dateien: Optimierungen der MRC-Kompression

Optimierungen der MRC-Kompression Editierbare Inhaltsverzeichnisses : Mit der Möglichkeit Einträge neu zuzuordnen – allerdings nur für Nutzer von PDFpenPro.

: Mit der Möglichkeit Einträge neu zuzuordnen – allerdings nur für Nutzer von PDFpenPro. Und: Ein überarbeitetes Online-Benutzerhandbuch…

PDFpen lässt sich kostenlos von der Seite der Anbieter laden und auf allen Macs mit macOS 10.14 (Mojave) oder neuer ausprobieren. PDFpen 13 kostet im Mac App Store 89,99 Euro. PDFpen Pro 13 wird für 149,99 Euro angeboten.

Die Unterschiede von normaler und Pro-Version