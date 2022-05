IndigoStack: Native Mac-App für lokale Web-Entwicklung

Web-Entwickler aufgepasst: Mit IndigoStack kündigt sich aktuell ein neuer Download für den Mac an, der die Vorbereitung lokaler Entwicklungsumgebungen vereinfachen und das Aufsetzen eines entsprechenden Stacks automatisieren möchte. Noch steckt die Anwendung in den Kinderschuhen, allerdings lässt sich auf indigostack.app/download bereits eine erste Vorabversion des ambitionierten Projektes aus dem Netz laden.

