Das Schwarze Auge: Visual Novel für iPad und iPhone veröffentlicht

Der deutsche Spiele-Verlag Ulisses Spiele, der unter anderem für „Das Schwarze Auge“, eines der hierzulande bekanntesten Pen-and-Paper-Rollenspiele verantwortlich zeichnet, hat die neue Visual Novel „Forgotten Fables: Wolves on the Westwind“ veröffentlicht.

15 Stunden Spielzeit

Das Spiel ist gleichzeitig als PC-Ausgabe auf Steam und im App Store für iPad und iPhone erschienen und verspricht zum Einmalpreis von 7,99 Euro über 15 Stunden Spielzeit. Während dieser trefft ihr als Spieler vor allem Entscheidungen, die den Verlauf der erzählten Geschichte beeinflussen und habt es bei Wolves on the Westwind also eher mit einem interaktiven, illustrierten Roman als mit einem klassischen Strategie-Spiel zu tun.

„Forgotten Fables: Wolves on the Westwind“ bietet euch mit dem Söldner Alrik und der Magierin Nedime zwei Hauptcharaktere an, denen ihr durch die erzählte Geschichte folgen könnt und lässt die Handlung in der Welt des Rollenspiels „Das Schwarze Auge“ stattfinden, das seit inzwischen fast 40 Jahren auf dem Markt ist bzw. den Wohnzimmertischen der Republik gespielt wird.

Mit alternativen Enden

Die Etwas über ein Gigabyte große Universal-Anwendung setzt zur Installation mindestens iOS bzw. iPadOS 11 voraus und soll sich durch die häufig verzweigte Geschichte auch zum mehrfachen Spielen eignen. Je nach getroffenen Entscheidungen können eure Helden zu Freunden oder Feinden werden – Entwicklungen, die mit alternativen Enden einhergehen.

Wir haben euch den deutschsprachigen Trailer des Titels eingebettet und empfehlen grundsätzlich interessierten Anwendern einen Abstecher zur offiziellen Webseite der Visual Novel für iPhone und iPad. Im App Store bietet sich die Neuveröffentlichung seit heute zum Kauf an.