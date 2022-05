Neuer Laptop-Ständer von MOFT: Wärmeleitend, selbstklebend, faltbar

Optisch erinnert der neue MOFT Cooling Stand an den schon länger erhältlichen Invisible Laptop Stand des Anbieters der ebenfalls auf die Unterseiten der tragbaren Apple-Rechner geklebt wird und so jederzeit ausgeklappt werden kann.

Der für seine pfiffigen, oft faltbaren Zubehör-Komponenten bekannte Anbieter MOFT arbeitet an einen neuen Laptop-Ständer, der jetzt auf der Crowd-Funding-Plattform Kickstarter in den Vorverkauf gegangen ist. Der sogenannte MOFT Cooling Stand soll über einen Kohlenstoffkern mit speziell ausgeprägten Wärmetransporteigenschaften verfügen und haftet dank Nano-Rückseite selbstklebend an den Unterseiten von MacBook Air und MacBook Pro.

