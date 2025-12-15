ifun.de — Apple News seit 2001. 45 359 Artikel

Täglich rund 204.000 US-Dollar

In zwei Tagen zum Eigenheim: Tim Cooks Vergütung in Echtzeit
Ein neues Online-Werkzeug macht sichtbar, in welchem Tempo die Vergütung von Spitzenmanagern wächst. Mit am schnellsten ist dies bei Apple-Chef Tim Cook der Fall, dessen Jahreseinkommen in Sekunden, Minuten und Tagen heruntergebrochen wird.

Apple WWDC23 Tim Cook With Apple Vision Pro

Die Visualisierung stellt diese Werte dem durchschnittlichen Einkommen in den USA gegenüber und zeigt so, wie groß die Einkommensunterschiede zwischen Konzernspitzen und regulären Arbeitnehmern ausfallen.

Vergütung im Sekundentakt

Tim Cook erhielt zuletzt eine jährliche Gesamtvergütung von rund 74,6 Millionen US-Dollar. Umgerechnet entspricht das etwa 2,36 Dollar pro Sekunde oder gut 204.000 Dollar pro Tag. Zum Vergleich liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen von Beschäftigten in den USA laut offizieller Statistik bei rund 62.000 Dollar. Rechnerisch erreicht Cook dieses Niveau nach gut sieben Stunden Arbeit. Damit verdient er innerhalb eines Vormittags so viel, wie viele Menschen im Laufe eines gesamten Jahres erhalten.

Cook Manager Gehalt

Das Tool übersetzt diese Zahlen zusätzlich in alltagsnahe Beispiele. Innerhalb weniger Sekunden summiert sich der Betrag auf den Preis eines Getränks. Für hochwertige Elektronikprodukte reichen wenige Minuten. Während Nutzer die Seite lesen, läuft der Zähler weiter und verdeutlicht die Geschwindigkeit, mit der sich hohe Managergehälter aufbauen.

So lange arbeitet Tim Cook für…

  • …ein Starbucks Latte (5,75 US-Dollar): 2,43 Sekunden
  • …ein gutes Abendessen (100 US-Dollar): 42,30 Sekunden
  • …ein iPhone 17 Pro (1.099 US-Dollar): 7,75 Minuten
  • …ein MacBook Pro (3.000 US-Dollar): 21,15 Minuten
  • …ein neues Auto (50.000 US-Dollar): 5,87 Stunden
  • …ein Haus zum US-Medianpreis (439.000 US-Dollar): 2,15 Tage
  • …ein durchschnittliches US-Jahresgehalt (60.000 US-Dollar): 7,05 Stunden

Vergleich mit anderen Spitzenmanagern

Neben Cook betrachtet das Projekt weitere Vorstandsvorsitzende großer US Konzerne. Dazu zählen unter anderem die Chefs von Exxon Mobil, Walmart und UnitedHealth. Auch hier liegen die Jahreseinkommen im zweistelligen Millionenbereich. Je nach Vergütung benötigen diese Manager zwischen rund 16 Stunden und mehreren Tagen, um rechnerisch das durchschnittliche US Jahreseinkommen zu erreichen. Am unteren Ende der betrachteten Gruppe steht Warren Buffett, der aufgrund seiner vergleichsweise niedrigen formalen Vergütung deutlich länger benötigt.

Grundlage der Visualisierung sind öffentlich zugängliche Vergütungsdaten von Führungskräften großer Unternehmen. Nutzer können zudem eigene Vergleichswerte eingeben, um zu sehen, wie schnell bestimmte Summen erreicht werden.
15. Dez. 2025 um 08:54 Uhr von Nicolas


  • Das iPhone und das MacBook bekommt er gratis, da arbeitet er 0 Sekunden :-D

  • Ich finde es gibt eine gute ‚Formel‘ für faire Einkommen: Das Spitzeneinkommen ist maximal das Zehnfache des Durchschnittseinkommens.

  • Ich finde, da muss Tim aber echt lange für arbeiten.
    Denn er wird ja nicht in ein normales Eigenheim ziehen wollen….
    Das heißt, er muss auch – so wie wir Normalbürger – vielleicht ein halbes bis ganzes Jahr dafür arbeiten.

    Oh wait… passt ja doch nicht :(

  • Man hätte das Einkommen nicht nur von Managern, sondern auch von Künstlern und Sport-Profis einbeziehen sollen. Dann relativiert sich der Eindruck vielleicht.
    Irgendwie scheinen die Zahlen sowieso zu gering zu sein. Wenn Tim an einen Arbeitstag soviel verdient wie ein durchschnittlicher Amerikaner im Monat, dann sind das immer noch deutlich weniger als 20 Mio im Jahr. Die haben wahrscheinlich seine Tantiemen und Aktien Pakete unterschlagen.

  • Ich kreide Tim Cook sein hohes Gehalt nicht an. Was ich ihm aber ankreide, ist sein komplettes Eintauchen in das Rektum von Donald Trump. Ausgerechnet der Donald Trump, dessen Einstellungen und Wertvorstellungen denen von Tim Cook diametral gegenüberstehen. Ich empfand die Bilder und die Äußerungen von Tim Cook und Mark Zuckerberg beschämend.

    • Absolut. Das hat auch meinen bisher sehr guten Eindruck von einem stabilen Apple hart einknicken lassen.

    • Wenn du da nicht mitmachst bist du halt raus. Daher kriecht da jeder Tech Boss Konzern rein. Nicht kur Apple.

    • @ Werner:

      Vier Jahre aushalten!
      Entweder das Unternehmen (und die Mitarbeiter) in Gefahr bringen oder vier Jahre aushalten und das Spiel mitspielen.

      Wären die Geräte / Services teurer geworden, wäre das Geschrei groß geworden.

    • 1+ was dort abgegangen ist war wirklich beschämend. Die Werte, für die Apple angeblich ! mal gestanden hat, wurden in Sekunden über Bord geworfen. Man konnte dort aber auch sehen, wie sehr alle sich verbiegen und das irgendwelche Aussagen die im Vorfeld gemacht worden sind, absolut nichts wert waren. Ich bin schon auf die Nach-Trump Ärea gespannt, wenn dann alle wieder aus ihren Löchern gekrochen kommen eine dicke Lippe riskieren und uns versuchen zu erzählen, wie sehr sie für ihre Werte eingestanden und gekämpft haben.

    • Im Fokus steht das Geschäft, nicht die Moral oder die Ethik. Es gibt kein Wirtschaftsunternehmen welches anders handeln würde. Ob es Tim nun gefällt oder nicht, diese Dumpfbacke muss er mindestens noch drei Jahre aushalten. Das ist wirtschaftlich betrachtet eine sehr lange Zeit. Die Amerikaner haben ihn gewählt. Und alle müssen nun damit leben. Auch Apple.

  • Ich finde es befremdlich das jedes Jahr mindestens solch ein Artikel kommt. Statt Neiddebatten zu entfesseln wäre es ja sinnvoller etwas zu machen. Reichensteuer etc.

    • Weshalb? Reich sein oder viel Geld (auf ehrliche Weise) zu verdienen ist doch nichts verwerfliches. Ich gönne es jedem der es geschafft hat. Deshalb müssen die Leute doch keine überzogenen Steuern bezahlen. Er zahlt seine Steuern wie jeder andere auch.

