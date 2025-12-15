In zwei Tagen zum Eigenheim: Tim Cooks Vergütung in Echtzeit

Ein neues Online-Werkzeug macht sichtbar, in welchem Tempo die Vergütung von Spitzenmanagern wächst. Mit am schnellsten ist dies bei Apple-Chef Tim Cook der Fall, dessen Jahreseinkommen in Sekunden, Minuten und Tagen heruntergebrochen wird.

Die Visualisierung stellt diese Werte dem durchschnittlichen Einkommen in den USA gegenüber und zeigt so, wie groß die Einkommensunterschiede zwischen Konzernspitzen und regulären Arbeitnehmern ausfallen.

Vergütung im Sekundentakt

Tim Cook erhielt zuletzt eine jährliche Gesamtvergütung von rund 74,6 Millionen US-Dollar. Umgerechnet entspricht das etwa 2,36 Dollar pro Sekunde oder gut 204.000 Dollar pro Tag. Zum Vergleich liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen von Beschäftigten in den USA laut offizieller Statistik bei rund 62.000 Dollar. Rechnerisch erreicht Cook dieses Niveau nach gut sieben Stunden Arbeit. Damit verdient er innerhalb eines Vormittags so viel, wie viele Menschen im Laufe eines gesamten Jahres erhalten.

Das Tool übersetzt diese Zahlen zusätzlich in alltagsnahe Beispiele. Innerhalb weniger Sekunden summiert sich der Betrag auf den Preis eines Getränks. Für hochwertige Elektronikprodukte reichen wenige Minuten. Während Nutzer die Seite lesen, läuft der Zähler weiter und verdeutlicht die Geschwindigkeit, mit der sich hohe Managergehälter aufbauen.

So lange arbeitet Tim Cook für…

…ein Starbucks Latte (5,75 US-Dollar): 2,43 Sekunden

2,43 Sekunden …ein gutes Abendessen (100 US-Dollar): 42,30 Sekunden

42,30 Sekunden …ein iPhone 17 Pro (1.099 US-Dollar): 7,75 Minuten

7,75 Minuten …ein MacBook Pro (3.000 US-Dollar): 21,15 Minuten

21,15 Minuten …ein neues Auto (50.000 US-Dollar): 5,87 Stunden

5,87 Stunden …ein Haus zum US-Medianpreis (439.000 US-Dollar): 2,15 Tage

2,15 Tage …ein durchschnittliches US-Jahresgehalt (60.000 US-Dollar): 7,05 Stunden

Vergleich mit anderen Spitzenmanagern

Neben Cook betrachtet das Projekt weitere Vorstandsvorsitzende großer US Konzerne. Dazu zählen unter anderem die Chefs von Exxon Mobil, Walmart und UnitedHealth. Auch hier liegen die Jahreseinkommen im zweistelligen Millionenbereich. Je nach Vergütung benötigen diese Manager zwischen rund 16 Stunden und mehreren Tagen, um rechnerisch das durchschnittliche US Jahreseinkommen zu erreichen. Am unteren Ende der betrachteten Gruppe steht Warren Buffett, der aufgrund seiner vergleichsweise niedrigen formalen Vergütung deutlich länger benötigt.

Grundlage der Visualisierung sind öffentlich zugängliche Vergütungsdaten von Führungskräften großer Unternehmen. Nutzer können zudem eigene Vergleichswerte eingeben, um zu sehen, wie schnell bestimmte Summen erreicht werden.