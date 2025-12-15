CalDigit bringt neue Thunderbolt-5-Pro-Kabel

Selbst reduziert kostet Apples Thunderbolt-5-Kabel noch satte 74 Euro, entsprechend lohnend kann es sein neue Alternativen am Markt im Blick zu behalten. Der Zubehör-Anbieter CalDigit erweitert sein Angebot um ein Thunderbolt-5-Kabel, das auf hohe Datenraten, starke Stromversorgung und breite Kompatibilität ausgelegt ist – zum verträglichen Preis.

Das Thunderbolt-5-Pro-Kabel richtet sich an Nutzer, die externe Displays, schnelle Speicherlösungen oder Dockingstationen über ein einziges Kabel anbinden möchten und wird zum 1-Meter-Preis von 47 Euro angeboten. Der Hersteller verspricht eine maximale Datenrate von bis zu 120 Gbit/s sowie eine Stromversorgung von bis zu 240 Watt.

Hohe Datenraten für Speicher und Displays

Das Kabel unterstützt Thunderbolt 5 mit einer bidirektionalen Grundbandbreite von 80 Gbit/s. In bestimmten Szenarien kann ein sogenannter Bandwidth Boost genutzt werden, der die Übertragungsrate einseitig auf bis zu 120 Gbit/s erhöht. Davon profitieren vor allem externe Grafikkarten, schnelle SSDs und Dockinglösungen mit mehreren angeschlossenen Geräten. Für den Anschluss externer Speicher wird PCIe mit bis zu 64 Gbit/s unterstützt. Das entspricht in der Praxis Transferraten von mehr als 6.000 Megabyte pro Sekunde, sofern Laufwerk und Rechner dies zulassen.

Auch die Anbindung von Monitoren ist ein zentrales Einsatzgebiet. Das Kabel ist mit DisplayPort 2.1 kompatibel und kann je nach Systemkonfiguration Auflösungen bis 8K übertragen. Damit eignet es sich für einfache Monitoranschlüsse ebenso wie für Setups mit hochauflösenden Displays, die über Thunderbolt oder Dockingstationen betrieben werden.

Stromversorgung und breite Kompatibilität

Neben der Datenübertragung übernimmt das Thunderbolt-5-Pro-Kabel auch die Stromversorgung angeschlossener Geräte. Mit bis zu 240 Watt Power Delivery lassen sich leistungsstarke Notebooks versorgen. Als Beispiel nennt CalDigit aktuelle 16-Zoll-MacBook-Pro-Modelle, die eine Ladeleistung von 140 Watt benötigen. Auch Tablets, Smartphones und weiteres Zubehör können über dasselbe Kabel geladen werden, sofern das jeweilige Gerät und der Host die Ladeleistung unterstützen.

Das Kabel ist abwärtskompatibel zu Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3 sowie zu USB4 und USB-C.

CalDigit setzt auf ein geflochtenes Kabeldesign mit einer angegebenen Lebensdauer von 20.000 Biegezyklen. Angeboten wird das Thunderbolt-5-Pro-Kabel in Längen von 0,5, 1 und 2 Metern und ist aktuell nur direkt beim Anbieter erhältlich. Der Hersteller gewährt eine Garantie von zwei Jahren.