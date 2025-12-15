ifun.de — Apple News seit 2001. 45 359 Artikel

Wenn ein Code alles blockiert

Es kann jeden treffen: Guthabenkarte deaktiviert Apple-Konto
Ein ausführlicher Erfahrungsbericht aus Australien sorgt derzeit für Aufmerksamkeit, weil er zeigt, wie schnell ein Apple-Konto vollständig gesperrt werden kann.

Account Locked

Auslöser war nach Angaben des Betroffenen allein der Kauf und die Einlösung einer Apple-Guthabenkarte. Der Nutzer hatte versucht, eine 500-Dollar-Karte zur Bezahlung seines iCloud-Speicherabos einzulösen. Der im regulären Einzelhandel erworbene Code wurde von abgelehnt, kurz darauf wurde das zugehörige Apple-Konto dauerhaft deaktiviert.

Das betroffene Konto bestand seit rund 25 Jahren und diente als zentrale digitale Identität. Darüber liefen iCloud-Backups, Fotos, Nachrichten, Geräteverwaltung und berufliche Dienste. Apple stufte das Konto nach Angaben des Nutzers als geschlossen gemäß den Bedingungen der Apple Mediendienste ein. Eine konkrete Begründung erhielt er nicht. Laut Support sei lediglich der Bereich Medien und Dienste betroffen, in der Praxis verloren jedoch mehrere Geräte den Zugriff auf iMessage, iCloud und Synchronisationsfunktionen.

Cardfail

Abhängigkeit vom Apple-Konto

Der Fall macht deutlich, wie stark Geräte und Dienste an das Apple-Konto gekoppelt sind. Ohne aktiven Zugang lassen sich Inhalte nicht mehr synchronisieren, Software nicht aktualisieren und in manchen Fällen nicht einmal Daten sichern. Selbst der Versuch, Supportunterlagen hochzuladen oder Daten zu übertragen, scheiterte, da auch diese Prozesse eine Anmeldung erfordern. Der Betroffene berichtet zudem, dass er seine iCloud-Fotos nicht mehr vollständig herunterladen konnte, weil wiederholte Anmeldefehler auftraten.

Besonders problematisch ist die Empfehlung des Supports, ein neues Apple-Konto anzulegen. Technisch kann dies dazu führen, dass Geräte mit einem gesperrten Konto verknüpft bleiben. Für Entwickler besteht zusätzlich das Risiko, gegen Vertragsbedingungen zu verstoßen, wenn eine Sperre umgangen wird.
Imessage

Der Bericht versteht sich als Warnung. Wenn bereits eine regulär im Handel gekaufte Guthabenkarte ausreicht, um automatische Betrugsmechanismen auszulösen, betrifft das nicht nur einzelne Nutzer. Er zeigt, wie groß die Abhängigkeit vom zentralen Konto geworden ist und wie schwierig es sein kann, im Ernstfall Zugriff auf das eigene digitale Leben zurückzuerlangen.
15. Dez. 2025 um 09:22 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Garantiert steht hinter dem Kauf der Guthabenkarte ein Betrug….

  • flauschibärchen

    Naja wirklich neutral bestätigen lässt sich das Geschehnis nicht. Kann ja durchaus sein dass der Nutzer ein „Schnäppchen“ geschlagen hat und zb eine 500$ Larte zum Preis von 400$ auf Ebay gekauft hat.

    Die sind meistens in irgendwelche Scams verwickelt, wo die Scammer sich als Microsoft Technical Support ausgeben.

  • Das Schlimmste ist, dass der Support NICHTS macht. Oder machen kann, oft sehen die nicht mal den richtigen Grund, warum die Sperrung erfolgte.

    Und damit ist Schluss an der Stelle.

    • Ja, kenne einen ähnlichen Fall wo versehentlich das konnte gesperrt wurde (ältere Person, Zuviel Login Anfragen)
      Entsperren schlug danach fehl und nun ist alles verloren, und sogar das Endgerät muss neu erworben werden weil es ja mit einem gesperrten Account verknüpft ist.

    • Was soll denn der Support machen? Die Leute die da arbeiten haben doch meistens null Ahnung und sind nicht bei Apple angestellt sondern outgesourced – auf Leitung zwei werden dann Versicherungskunden bedient. Man muss immer darauf bestehen, eine Instanz höher ans Telefon zu bekommen.

  • Einer der Gründe warum ich nie „Login mit Google/Apple“ und co mache sondern eine ganz klassische deutsche email Adresse nutze.

  • Sehr nette, Story und natürlich totaler Blödsinn. Wallet, Medienkäufe, und Account sind bei Apple getrennt. Da muss schon mehr dahinter sein, als das Einlösen einer Guthabenkarte. Und den Support hatte er wohl gar nicht kontaktiert?

  • Danke für den Beitrag. Es hilft sich klar zu machen, wie abhängig man doch geworden ist und das man diversifizieren sollte wenn es denn geht.
    Ich wünsche Allen eine schöne Adventszeit!
    Frederik

  • Das ist wirklich beängstigend! Was empfehlt ihr als Vorsichtsmaßnahme???

  • Tja. „Schöne neue Welt“! Und nun einmal um die Ecke denken, zu programmierbaren E-Talern.

  • Jeder Treffen? Warum sollte ich mich überhaupt treffen? Ich kaufe keine Guthabenkarten, weil ich nicht jeden Euro umdrehen muss und mir keine Milchmädchenrechnung schönreden will. Am Ende habe ich nur unnötig viel Zeit in das Guthaben-Thema gesteckt und dabei sogar noch mehr Geld verbrannt.

  • Das Problem ist, dass solche Sachen nicht mehr von echten Personen überprüft werden und alles einer fragwürdigen KI / Algorithmus unterworfen ist.
    Allein wie viele völlig legitime und sachliche Rezensionen von Apple blockiert werden, nur weil denen (zu) kritische Stimmen nicht gefallen und die KI das direkt filtert.
    Niemanden schert’s …

  • wer sich aufregt sollte mal über lagen wie abhängig er selber von seinem AppleKonto ist.

