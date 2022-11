IKEA UPPÅTVIND: Günstiger Luftreiniger ohne Smarthome

Der neue UPPÅTVIND-Luftreiniger von IKEA ist nicht smart und vielleicht gerade deswegen eine Erwähnung wert. Wir haben über die vergangenen Monate hinweg ja immer wieder über Geräte aus dieser Kategorie berichtet, die mit Netzwerk-Integration und App-Anbindung kommen. Damit verbunden kam aber auch immer wieder die Frage nach einer einfachen und entsprechend günstigen Alternative auf.

Der UPPÅTVIND von IKEA soll nun offenbar dieses Segment bedienen und geht mit einem Preis von 35 Euro in den Verkauf. Die passenden Partikelfilter kann man als Zubehör bereits für 5 Euro nachkaufen.

Mit Blick auf die Leistung des kompakten Luftfilters mit Steckdosenanschluss nennt IKEA eine optimale Raumgröße von maximal sieben Quadratmetern, in denen die Luft dann fünfmal pro Stunde umgewälzt werden kann. Der UPPÅTVIND verfügt über drei Gebläsestufen und soll sich gleichermaßen als Luftreiniger für die Küche oder Staub- und Partikelfilter im Schlafzimmer bewähren. Dabei sei der Filtereinsatz dafür optimiert, mehr als 99,5 Prozent der in der Luft befindlichen kleinen Partikel wie Staub und Pollen bis PM 2,5 zu absorbieren.

Eine LED-Anzeige im Gerät zeit IKEA zufolge an, wann der Filter getauscht werden muss. Generell lautet die Empfehlung, nach maximal sechs Monaten einen der neuen 5-Euro-Filter einzusetzen. Der neue UPPÅTVIND von IKEA ist ab sofort sowohl in den Einrichtungshäusern des Unternehmens als auch online im IKEA-Shop erhältlich.

Diverse neue Smarthome-Luftreiniger im Handel

Wir hatten zuletzt mit dem Airversa Purelle den ersten mit Thread kompatiblen HomeKit-Luftreiniger vorgestellt. An weiteren Produktneuheiten mit Smarthome-Anbindung aus diesem Bereich wurden in den vergangenen Wochen der Smartmi P2, der Smartmi Rainforest und ganz neu der Luftreinigungsroboter Airbot Z1 von Ecovacs angekündigt. Zudem hat mittlerweile auch Meross seinen HomeKit-Luftreiniger MAP100Meross HomeKit-Luftreiniger MAP100 startet in Deutschland in Deutschland in den Handel gebracht.